Olhando além da conformidade: os custos abrangentes da não implementação da governança de IA

À medida que o poder e as possibilidades da IA evoluíram, também evoluíram o potencial para uso indevido e risco. Para criar uma IA responsável, é crítico que empresas e governos desenvolvam, implementem ou usem a IA para implementar práticas sólidas de governança de IA.
Uma forte governança de IA requer uma abordagem holística que integre a governança organizacional e do modelo de IA, abrangendo tudo, desde princípios fundamentais até a conformidade regulatória e tudo o que estiver no meio. Embora não haja dúvida de que uma abordagem tão robusta é eficaz, ela também requer um investimento contínuo de recursos humanos e de capital que pode parecer difícil de justificar.
Mas a verdade é que a governança de IA é um atalho que não pode ser tomado. Além das multas óbvias pelo não cumprimento dos requisitos regulatórios, há vários outros custos potenciais da não implementação de um programa de Governança de IA que torna a Governança de IA uma necessidade para qualquer Organização que queira escalar a IA.
Um dos principais objetivos da Governança de IA é fornecer garantia de que os sistemas de IA operam conforme a Organização pretende, como os stakeholders esperam e conforme exigido pelos regulamentos aplicáveis. “A governança de IA tem sido tipicamente baseada na conformidade regulatória. No entanto, essa é apenas uma faceta importante”, explica Lee Cox, Vice-presidente de Governança Integrada e Prontidão para o Mercado da IBM.
A governança de IA estabelece responsabilidade ao definir princípios organizacionais para uma IA responsável, atribuindo responsabilidade ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de IA e operacionalizando esses princípios em ciclos de desenvolvimento e lançamento. Isso equilibra o valor de negócios prometido pela IA com a necessidade de supervisão e gerenciamento de riscos.
Quando esses mecanismos de responsabilização não estão em vigor, há um risco maior de que os sistemas não funcionem conforme o pretendido ou esperado. Isso pode levar a taxas de adoção reduzidas, capacidade comprometida de operacionalização e escala, menor retorno sobre os investimentos em IA e aumento dos riscos e da frequência de falhas do sistema. "Mas, ao estabelecer um programa de governança abrangente e integrado, você pode ajudar a determinar os parâmetros operacionais aceitáveis, incluindo o alinhamento de riscos e políticas", esclarece Cox.
71% dos CEOs acreditam que estabelecer e manter a confiança do cliente terá um impacto maior no sucesso da organização do que qualquer produto ou serviço específico, e a governança de IA é um facilitador crítico para a confiança do cliente. Quando a IA não é governada, não é apenas o sucesso de projetos individuais de IA que está em jogo: é a reputação da empresa.
Se o sistema de IA de uma organização não funcionar como pretendido, a perda de confiança poderá se estender por todo o ecossistema de stakeholders. Além de clientes perdidos, também pode haver perda de talentos: 69% dos trabalhadores relatam estar mais dispostos a aceitar uma oferta de emprego de uma organização que consideram socialmente responsável. O desgaste de clientes e funcionários pode ser um sinal de alerta para os investidores, levando ao comprometimento da confiança dos acionistas.
Tudo isso pode afetar rapidamente a percepção pública e a vantagem competitiva de uma organização, possivelmente resultando em efeitos posteriores, como oportunidades perdidas de crescimento, inovação e liderança de mercado.
"Há um ditado que diz que a confiança é conquistada em gotas, mas perdida em baldes." E é absolutamente verdade”, diz Christina Montgomery, Diretora de Privacidade e Confiança. A governança de IA ajuda as organizações a fortalecer seu perfil corporativo, incorporando sistematicamente a ética nos ciclos de vida da tecnologia, gerenciando a conformidade regulatória em todas as jurisdições e permitindo o monitoramento contínuo do sistema, todos os quais ajudam a manter a confiança.
Conforme a IA generativa libera novos casos de uso, ela afeta a vida humana com mais frequência e de novas maneiras. Isso torna ainda mais crítico que a IA seja desenvolvida e usada alinhada com os valores humanos e as expectativas éticas. Para isso, a governança de IA estabelece frameworks e proteções que ajudam a garantir que os impactos da IA na sociedade sejam positivos. Na sua ausência, pode haver danos inadvertidos às pessoas ou ao planeta. Embora esses danos possam ser mais gerais e mais difíceis de medir, eles são importantes.
"A governança eficaz de IA é um equilíbrio delicado entre pessoas, processos e tecnologia", reitera Phaedra Boinodiris, Líder de IA Confiável da IBM Consulting. "Ela exige uma sinfonia de supervisão organizacional, ferramentas técnicas e iniciativas educacionais, harmonizando as necessidades da sociedade com os avanços tecnológicos para permitir a adoção da IA responsável."
A governança de IA ajuda a mitigar possíveis danos à sociedade, estabelecendo expectativas organizacionais básicas de explicabilidade, transparência e equidade, entre outros. Também facilita a seleção de uma cultura empresarial que se concentra na confiança. Isso inclui a criação de equipes de construção que sejam diversas, inclusivas e multidisciplinares para considerar e lidar com as camadas de possível impacto da IA.
Em última análise, as justificativas comerciais para a governança de IA não se limitam ao alinhamento com os requisitos regulatórios. Elas também tratam de atender às crescentes expectativas dos stakeholders em relação ao desenvolvimento, implementação e uso responsável da Tecnologia. Essas expectativas nunca foram tão altas quanto hoje.
Na IBM, entendemos esse imperativo porque estamos avançando em nossa própria jornada ética de IA há quase uma década. Nosso mecanismo de governança organizacional, o IBM Responsible Technology Board, trabalha lado a lado com nosso mecanismo de governança de modelos de IA, o Programa de Governança Integrada (PGI), para viabilizar a governança holística da IA na IBM.
"Ao consolidar em um framework escalável e único, não apenas reduzimos o desperdício, minimizamos as despesas gerais e maximizamos o retorno sobre o investimento (ROI), mas também promovemos transparência, responsabilidade e equidade", explica Steven Eliuk, membro do conselho de tecnologia responsável da IBM e diretor de tecnologia de Dados, IA e Governança sobre o Programa de Governança Integrada da IBM. "É um verdadeiro testemunho do poder da IA em escala, fundamentado na ética da IA."
Ter mecanismos de governança de organização e de modelos de IA em vigor e integrá-los de modo que apoiem e se baseiem uns nos outros ajuda a habilitar as organizações a fornecer IA com velocidade e confiança. Na verdade, enraizar uma estratégia de implementação de governança de IA na geração de valor pode ajudar as organizações a medir de forma holística o ROI tangível e não tangível da governança de IA. Da mitigação de custos e riscos à criação de valor no longo prazo, está cada vez mais claro que boa governança é um bom negócio.
