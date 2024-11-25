Olhando além da conformidade: os custos abrangentes da não implementação da governança de IA

Conforme a IA generativa libera novos casos de uso, ela afeta a vida humana com mais frequência e de novas maneiras. Isso torna ainda mais crítico que a IA seja desenvolvida e usada alinhada com os valores humanos e as expectativas éticas. Para isso, a governança de IA estabelece frameworks e proteções que ajudam a garantir que os impactos da IA na sociedade sejam positivos. Na sua ausência, pode haver danos inadvertidos às pessoas ou ao planeta. Embora esses danos possam ser mais gerais e mais difíceis de medir, eles são importantes.

"A governança eficaz de IA é um equilíbrio delicado entre pessoas, processos e tecnologia", reitera Phaedra Boinodiris, Líder de IA Confiável da IBM Consulting. "Ela exige uma sinfonia de supervisão organizacional, ferramentas técnicas e iniciativas educacionais, harmonizando as necessidades da sociedade com os avanços tecnológicos para permitir a adoção da IA responsável."

A governança de IA ajuda a mitigar possíveis danos à sociedade, estabelecendo expectativas organizacionais básicas de explicabilidade, transparência e equidade, entre outros. Também facilita a seleção de uma cultura empresarial que se concentra na confiança. Isso inclui a criação de equipes de construção que sejam diversas, inclusivas e multidisciplinares para considerar e lidar com as camadas de possível impacto da IA.

Em última análise, as justificativas comerciais para a governança de IA não se limitam ao alinhamento com os requisitos regulatórios. Elas também tratam de atender às crescentes expectativas dos stakeholders em relação ao desenvolvimento, implementação e uso responsável da Tecnologia. Essas expectativas nunca foram tão altas quanto hoje.

Na IBM, entendemos esse imperativo porque estamos avançando em nossa própria jornada ética de IA há quase uma década. Nosso mecanismo de governança organizacional, o IBM Responsible Technology Board, trabalha lado a lado com nosso mecanismo de governança de modelos de IA, o Programa de Governança Integrada (PGI), para viabilizar a governança holística da IA na IBM.

"Ao consolidar em um framework escalável e único, não apenas reduzimos o desperdício, minimizamos as despesas gerais e maximizamos o retorno sobre o investimento (ROI), mas também promovemos transparência, responsabilidade e equidade", explica Steven Eliuk, membro do conselho de tecnologia responsável da IBM e diretor de tecnologia de Dados, IA e Governança sobre o Programa de Governança Integrada da IBM. "É um verdadeiro testemunho do poder da IA em escala, fundamentado na ética da IA."

Ter mecanismos de governança de organização e de modelos de IA em vigor e integrá-los de modo que apoiem e se baseiem uns nos outros ajuda a habilitar as organizações a fornecer IA com velocidade e confiança. Na verdade, enraizar uma estratégia de implementação de governança de IA na geração de valor pode ajudar as organizações a medir de forma holística o ROI tangível e não tangível da governança de IA. Da mitigação de custos e riscos à criação de valor no longo prazo, está cada vez mais claro que boa governança é um bom negócio.

