O que é energia térmica?

A origem do termo “energia térmica” remonta à antiguidade (por volta de 500 a.C.). No entanto, sua descoberta é frequentemente atribuída a James Prescott Joule, um físico, matemático e cervejeiro inglês do século XIX.

Joule fez experiências com a conversão de energia mecânica e notou que, quanto mais ele manipulava a velocidade de uma substância, mais quente ela se tornava. Ao observar mudanças de temperatura por meio de atrito e reações químicas, Joule descobriu que a energia pode se manifestar de diferentes formas, como o calor, e que havia uma correlação direta entre calor e trabalho mecânico (energia transferida de ou para um objeto pela aplicação de força).

Joule e suas descobertas foram recebidos com ceticismo ao longo de sua carreira. E, no entanto, agora medimos a quantidade de trabalho produzido por um sistema em joules, uma unidade de energia dentro do Sistema Internacional de Unidades (unidade SI). Suas descobertas abriram caminho para a lei de conservação de energia, que afirma que a energia total de um sistema isolado permanece constante. Essa descoberta levou à criação da primeira lei da termodinâmica.