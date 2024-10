As redes elétricas e os sistemas de distribuição construídos no século 20 não foram projetados para acomodar o fluxo bidirecional — ou seja, o fluxo de eletricidade de usinas localizadas centralmente para os consumidores e o fluxo de eletricidade dos DERs de propriedade dos consumidores para uma rede. Como tal, as redes podem ser sobrecarregadas pela eletricidade proveniente dos DERs, criando congestionamento na rede e colocando áreas em risco de apagões. O aumento da coordenação entre os stakeholders do sistema de energia, incluindo reguladores, operadores de rede e consumidores, e a aplicação de tecnologias de rede inteligente podem ajudar a lidar com esses desafios.