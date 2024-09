A infraestrutura de medição avançada compreende vários componentes interconectados.

No coração dos sistemas AMI estão medidores inteligentes — medidores digitais de gás, medidores elétricos e medidores de água que registram o consumo de energia, geralmente em intervalos de uma hora ou menos. Esses dispositivos normalmente enviam dados de volta para a empresa de serviços públicos pelo menos uma vez ao dia.

As redes de comunicação servem como a base da comunicação bidirecional entre medidores inteligentes e o sistema de extremidade dianteira da AMI. Elas podem ser sem fio ou com fio, dependendo da topologia específica do sistema. Essas redes AMI transportam dados dos medidores inteligentes para o sistema de extremidade dianteira e vice-versa, permitindo que as empresas de serviços públicos enviem comandos para os medidores (por exemplo, desconexão/reconexão remota, atualizações de firmware etc.).

As redes de comunicação podem transmitir informações de uso para empresas de serviços públicos de água, gás e eletricidade usando sinais de radiofrequência (RF), redes celulares ou conexões de banda larga, ou usando comunicação de linha de energia (onde os medidores de AMI transmitem dados por linhas de energia).

A capacidade de gerenciar os medidores remotamente não apenas elimina a necessidade de leituras manuais dos medidores, mas também permite tempos de resposta mais rápidos em caso de indisponibilidade de energia.

O sistema de gerenciamento de dados é o repositório central onde todos os dados dos medidores são coletados, armazenados, processados e analisados. Aqui, os dados brutos de medidores inteligentes são convertidos em insights acionáveis. As empresas de serviços públicos podem usar esses insights para melhorar as operações, enquanto os clientes podem acessar informações detalhadas sobre o uso de energia, ajudando-os a gerenciar o consumo com mais eficiência.