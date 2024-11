O que é captura e armazenamento de carbono (CCS)?

A Noruega é pioneira na CCS. O Campo de Sleipner, no Mar do Norte, captura e armazena CO2 desde 1996, o que o torna um dos projetos de CCS mais antigos. O CO2 é separado do gás natural extraído do campo e, depois, injetado em formações salinas subterrâneas. O governo do país fornece financiamento para esses projetos, vendo a CCS como uma ferramenta fundamental para alcançar seus objetivos climáticos.