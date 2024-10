A energia solar evoluiu e tornou-se eficiente, versátil e resiliente. Atualmente, existem duas maneiras principais de gerar energia solar: a energia fotovoltaica (FV), usada para aplicações de menor escala, e a energia solar térmica concentrada (CSP), usada principalmente para aplicações em escala industrial e de serviços públicos.

As instalações solares fotovoltaicas, que incluem painéis solares, têm um conjunto exclusivo de desafios, incluindo o movimento das nuvens, o clima, a localização das árvores e muito mais. Para ajudar a superar esses desafios, os avanços tecnológicos estão tornando as células solares mais flexíveis (link fora do ibm.com), mais leves, mais fáceis de instalar, menos caras de produzir e mais potentes, exigindo menos espaço para coletar a mesma quantidade (ou mais) de luz.

Atualmente, a energia solar é usada em vários setores para uma variedade de aplicações. Residências e empresas individuais podem instalar painéis solares no telhado para gerar eletricidade no local. Em uma escala maior, os parques solares podem ser instalados em terrenos baldios para aplicações industriais, ajudando a reduzir os gastos com energia. Data centers, hospitais, instalações governamentais e outros utilizam energia solar para complementar as necessidades energéticas.