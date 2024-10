O que é transformação de resíduos em energia?

As cinzas volantes — ou resíduos de controle de poluição do ar (APC) — consistem nas partículas finas e perigosas removidas do gás de combustão de uma usina de WtE, os vapores produzidos pela incineração. As cinzas volantes geralmente passam por tratamento para reduzir seus impactos ambientais negativos, principalmente na forma de poluição do ar e da água dos ecossistemas próximos. Embora haja esforços para reciclar e reutilizar as cinzas volantes, elas são comumente enviadas para aterros de resíduos perigosos.