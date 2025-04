O que são emissões do Escopo 3?

Especificamente, o escopo 3 exige que as organizações procurem instâncias de emissões de carbono fora de sua pegada de carbono direta e as quantifiquem por meio da cadeia de valor fora de seu controle direto. Isso inclui as emissões incorporadas nos recursos ou matérias-primas consumidas que são pela organização, como papel que é usado, resíduos que são produzidos, café que é consumido etc, e as emissões dos fornecedores.

Um estudo do Carbon Disclosure Project de 20221 constatou que, para as empresas que reportam ao CDP, as emissões da cadeia de suprimentos são as que mais contribuem para as emissões de gases de efeito estufa. Representando uma média de 11,4 vezes mais emissões em comparação com as emissões operacionais.

A geração de relatórios e a redução das emissões do Escopo 3 têm relevância imediata para as empresas que relatam ao CDP. Relate com o framework da Global Reporting Initiative (GRI) ou da Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). É também importante para as empresas que se comprometeram com a iniciativa Science Based Targets (SBTi). Que é uma parceria do CDP, do Pacto Global das Nações Unidas, do World Resources Institute e da World Wide Fund for Nature.

Devido à complexidade e ao volume de dados necessários, o cálculo e os relatórios do Escopo 3 devem ser abordados de forma sistemática. Garantir que as empresas cumpram os padrões de divulgação dos principais quadros de relatórios ESG. A divulgação correta das emissões do escopo 3 também pode ajudar as empresas a atender às expectativas de seus stakeholders, já que investidores, funcionários e comunidades demonstram um interesse cada vez maior nos esforços de monitoramento e mitigação de emissões das organizações.