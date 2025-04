O que é contabilidade de carbono?

Os relatórios de ESG estão cada vez mais complexos, assim como as metodologias e as práticas de contabilidade de GHG. Embora a contabilidade de GHG continue evoluindo e estejam surgindo mais escrutínio, surgem complexidades que podem enganar até mesmo profissionais experientes.

De acordo com o GHG Protocol Corporate Standard, as emissões de GHGs são divididas em escopos para fins de cálculo e geração de relatórios. O Escopo 1 abrange todas as emissões diretas de uma empresa, o que inclui veículos, emissões fugitivas de processos de fabricação e combustão de combustível no local, como queima de gás para produzir calor.



O Escopo 2 abrange emissões as indiretas do consumo de eletricidade, calor ou vapor adquiridos.

O Escopo 3 exige que as organizações procurem as implicações das emissões de carbono fora da pegada de carbono física direta, quantificando as emissões na cadeia de suprimentos fora do controle direto da organização.



Isso inclui emissões incorporadas aos recursos consumidos pela organização, como papel usado, resíduos produzidos, café consumido e as emissões de quaisquer fornecedores, que são especialmente importantes para organizações que produzem produtos físicos.

Os Escopos 1, 2 são os mais controláveis para contabilização e redução de GHGs e o ponto focal de qualquer jornada de descarbonização. Para organizações líderes sob pressão dos investidores e que procuram expandir seu impacto, as emissões de Escopo 3 oferecem essa oportunidade.



A contabilidade do Escopo 3 permite que elas alcancem outros emissores em sua cadeia de valor, como fornecedores e clientes, e os influenciem para reduzir as emissões.