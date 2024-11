O que são compensações de carbono?

Dispor do software certo pode capacitar as empresas a capturar e gerenciar todos os dados relacionados às emissões, incluindo compensações adquiridas, em um único sistema de registro, ajudando a simplificar a contabilidade de gases de efeito estufa durante o processo de relatórios ESG. Também pode possibilitar que organizações identifiquem e quantifiquem oportunidades de redução de emissões em seu portfólio.

Uma vez alcançadas as reduções de emissões, as organizações podem determinar com mais precisão as emissões restantes por escopo para compensação e rastrear compensações no sistema. Como as compensações de carbono devem ser gerenciadas e rastreadas a longo prazo e esses registros precisam atender aos padrões de auditoria e conformidade, o software de sustentabilidade pode agilizar o processo. O software certo garante que todos os dados capturados sejam vinculados à transação, com trilhas de auditoria robustas para quaisquer alterações feitas posteriormente nesses dados.

O mercado de compensação de carbono é um espaço complexo e altamente examinado. Equipadas com as ferramentas certas, as organizações podem navegar nesse mercado com sucesso e, ao mesmo tempo, demonstrar a eficácia de seus esforços de redução de emissões para seus acionistas e investidores.