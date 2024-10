O que são emissões de Escopos 1, 2 e 3?

As empresas medem e relatam suas emissões de acordo com a Norma Corporativa do Protocolo de GEE. De acordo com o Protocolo de GEE, a elaboração de um inventário completo de emissões que incorpore todas as emissões de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3 pode ajudar as empresas a concentrar seus esforços nas melhores oportunidades de redução.3

A primeira etapa é identificar as fontes de emissões dentro das próprias operações da empresa e em sua cadeia de suprimentos. Em seguida, a empresa coleta dados de atividades relacionadas a essas fontes. Isso pode incluir a quantidade de combustível usado, a distância percorrida pelos veículos da empresa ou a quantidade de eletricidade consumida. Também exige a coleta de informações de fornecedores ou outros stakeholders para medir as emissões de Escopo 3.

Depois que os dados são coletados, as emissões são calculadas usando fatores de emissão específicos. Estes fatores representam a taxa média de emissão de um gás de efeito estufa para uma fonte ou tipo de atividade específico. As listas de fatores estão se tornando cada vez mais granulares e sofisticadas. Selecionar e aplicar o fator de emissão correto é um processo complexo. Os fatores de emissão podem ser obtidos de uma variedade de organizações e fontes públicas, incluindo a Agência Internacional de Energia (IEA) e vários órgãos governamentais.

Finalmente, relatar emissões envolve a divulgação dos valores totais de cada escopo, juntamente com uma descrição das metodologias usadas, para maior transparência. Os relatórios podem ser feitos por meio de vários canais, como relatórios de sustentabilidade corporativa , documentos regulatórios, como a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ou plataformas de divulgação voluntária.