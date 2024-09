O que é análise da cadeia de valor?

Michael Porter, professor da Harvard Business School, introduziu o conceito de cadeia de valor em seu livro de 1985, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.



Ele explica que as cadeias de valor representam as atividades que uma empresa realiza para projetar, produzir, comercializar, entregar e dar suporte a seus produtos. Essas atividades são mais estreitas do que as funções tradicionais, como marketing. Ele escreve que a cadeia de valor de uma empresa e a forma como ela realiza as atividades dentro dela são um "reflexo de sua história, sua estratégia, sua abordagem para implementar sua estratégia e a economia subjacente das próprias atividades".



O núcleo de seu conceito é a ideia de que as atividades da cadeia de valor, desde a montagem de produtos até o treinamento de funcionários, criam valor para o cliente e são as "unidades básicas de vantagem competitiva".1 Portanto, maximizar o valor de cada atividade é fundamental para o sucesso no mercado.