APIs do Environmental Intelligence

As APIs geoespaciais fornecem um armazenamento de dados geoespaciais temporais e um mecanismo de análise de dados para a realização de consultas complexas e rápidas para revelar relações importantes entre as camadas de dados. Acesse centenas de camadas de dados do sistema de informações geográficas de fontes ambientais e ecológicas variadas sobre qualidade do ar, incêndios florestais, condições oceânicas, tendências econômicas e muito mais.