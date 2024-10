O que é projeto sustentável?

O projeto de edifícios sustentáveis é chamado de arquitetura sustentável. O objetivo da arquitetura sustentável é minimizar o impacto negativo de um edifício nos ecossistemas ou recursos naturais. As abordagens de arquitetura sustentável consideram a produção de componentes de construção, o processo de construção e quais recursos podem ser necessários ao longo do ciclo de vida do edifício, como aquecimento e uso de eletricidade.

Por exemplo, para reduzir o impacto ambiental coletivo, as equipes de construção podem aproveitar a energia renovável ou usar materiais sustentáveis, enquanto os planos de construção podem otimizar a eficiência energética e a conservação de água. A arquitetura sustentável requer a colaboração entre toda a equipe de construção, incluindo projetistas, arquitetos, engenheiros e os futuros moradores. A lista de verificação de projeto sustentável, disponível no site da U.S. General Services Administration, pode ajudar as equipes a monitorar a conformidade dos projetos de construção nova ou reforma com os 2020 Guiding Principles for Sustainable Federal Buildings.1

Outro fator da arquitetura sustentável centra-se na criação de um ambiente produtivo. Isso inclui a seleção de localização: mesmo que um edifício seja projetado com uma pegada de carbono geral menor, se estiver localizado em uma área longe de ambientes de trabalho e serviços, a poluição causada pelas pessoas que vão e voltam do edifício é resultado direto do projeto do edifício. Um ambiente produtivo também garante a qualidade do ambiente interno, o que significa uma ênfase na qualidade do ar interno, acústica, iluminação natural e condições térmicas para um espaço interno confortável e saudável.