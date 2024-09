O que é tecnologia sustentável?

As tecnologias sustentáveis têm o potencial de transformar as cadeias de suprimentos das empresas, oferecendo transparência de ponta a ponta. Por exemplo, as organizações podem usar a IA para rastrear as emissões de carbono a montante para identificar oportunidades e riscos de ESG. Ao mesmo tempo, eles podem aproveitar o aprendizado de máquina para prever a demanda a jusante e implementar sua frota de maneira mais otimizada e eficiente em termos de energia. Usando os insights obtidos com as tecnologias sustentáveis, as empresas podem incorporar conceitos de design circular, como reciclagem e reforma, em sua cadeia de suprimentos para melhorar e cobrir todo o ciclo de vida de equipamentos e bens.

As organizações também podem usar a tecnologia sustentável para pesquisar seu ecossistema de parceiros e fornecedores. Isso pode ser útil na compilação de métricas para relatórios de ESG. Espera-se que as empresas que usam as estruturas de relatórios da Global Reporting Initiative (GRI) ou daForça-Tarefa sobre Divulgação Financeira Relacionada ao Clima (TCFD) relatem as emissões do Escopo 3, uma categoria de emissões de gases de efeito estufa que vêm de fora das operações imediatas de uma empresa (por exemplo, cadeia de suprimentos, uso de produtos, transporte e descarte). Com os dados necessários em mãos, as empresas podem se manter à frente de seus relatórios e fornecer uma descrição mais precisa de suas cadeias de suprimentos.