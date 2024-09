O software de gestão de frotas proporciona aos gestores de frotas uma plataforma de logística em tempo real capaz de comandar tudo, desde o rastreamento da frota e o gerenciamento de motoristas até a previsão do tempo e do tráfego. As soluções de gestão de frotas também podem melhorar o uso de combustível, apresentar métricas importantes de veículos e dados da frota, garantir a conformidade com os requisitos regulamentares e, finalmente, otimizar as operações da frota.

Embora seja semelhante a um sistema de gerenciamento de transporte que permite que uma empresa gerencie suas remessas de entrada e saída, o software de gerenciamento de frotas difere por ser mais robusto e concentrar-se exclusivamente em frotas comerciais.

Alguns recursos comuns do software de gestão de frotas são:

Monitoramento de veículos: graças ao GPS e à telemática OEM, os gestores de frotas têm visibilidade em tempo real das frotas enquanto estão em trânsito. Eles podem monitorar locais de veículos, analisar o desempenho do motorista e mitigar possíveis problemas de manutenção por meio de notificações em tempo real. A capacidade de identificar um veículo por meio do rastreamento de ativos é uma característica definidora de uma boa estratégia de gestão de ativos fixos .

Análises de comportamento de condução: frequentemente, os sistemas de monitorização de veículos têm um componente de comportamento de condução adicional que atribui aos condutores uma pontuação ou classificação. Por exemplo, frenagens frequentes ou marcha lenta podem afetar negativamente as pontuações. Algumas organizações também podem utilizar câmeras na cabine de seus veículos para ficar de olho em sua frota comercial.

Gestão de combustível: a eficiência de combustível pode levar a reduções consideráveis nos custos. O software de gestão de frotas monitoriza os custos de combustível e o consumo de combustível dos veículos. Pode também automatizar o processo de reabastecimento para evitar reabastecimento desnecessário, ou pior, a pane seca.

Planejamento de rotas: os gestores de frotas costumam planejar rotas com antecedência para alcançar a eficiência ideal. Por meio de uma combinação de rastreamento de GPS e telemática, os gestores de frotas podem mapear rotas com precisão, reduzindo os custos de combustível e melhorando os esforços de sustentabilidade.