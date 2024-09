O que é gerenciamento de ativos fixos?

O gerenciamento de ativos fixos pode ser complexo, especialmente para empresas globais ou empresas com grandes estoques, como empresas de aluguel de carros ou multinacionais de manufatura.

As organizações podem usar planilhas ou ferramentas de planejamento de recursos empresariais (ERP) para controle dos ativos. No entanto, a entrada manual de dados está sujeita a erros. Além disso, pode ser um método lento para acompanhar o inventário de ativos fixos, quando frotas de veículos se movem entre locais ou a tecnologia é complexa.

Para contextualizar, considere este cenário em que sua empresa possui veículos. Talvez você tenha um caderno no qual você controla quando é necessário trocar o óleo, obter novas palhetas do limpador ou um novo jogo de pneus. À medida que o número de veículos aumenta, é possível ver os problemas que começam a surgir. Se todos esses dados estivessem centralizados, você poderia rastrear facilmente essas informações sem risco de perda ou extravio. Este é o propósito de um sistema de gerenciamento de ativos fixos.

O software de rastreamento de ativos e as soluções de gerenciamento oferecem uma maneira confiável de supervisionar ativos fixos. Eles contam com funcionalidades de rastreamento de localização, processamento de ordem de serviço e trilhas de auditoria.

Software de gerenciamento de ativos

As operações menores podem se beneficiar de um sistema de gerenciamento de manutenção de computadorizado (CMMS). O software de automação auxilia no agendamento, gerenciamento e nos relatórios das atividades de manutenção. Os recursos incluem gerenciamento de fluxos de trabalho, fornecimento e rastreamento, orientação para operação e reparos, além de documentação e auditoria.

Para grandes operações, um sistema de gerenciamento de ativos corporativos como o IBM Maximo oferece uma plataforma central para gerenciar todos os ativos fixos. Ele integra dados de todo o ciclo de vida dos ativos: aquisição, operações, manutenção, depreciação e renovação ou substituição.

Com uma visão completa, as organizações podem obter insights sobre seus ambientes complexos de ativos. Além disso, as empresas estarão mais bem informadas para gerenciar o funcionamento de ativos. Os recursos e fluxos de trabalho permitem otimizar as tarefas de gerenciamento e reduzem o tempo de inatividade. As equipes também contam com uma visualização corporativa de segurança e controles ambientais, para encontrar a melhor maneira de resolver problemas e riscos.

IoT e IA

A Internet das Coisas (IoT) oferece insights profundos e maior controle dos ativos fixos. O software IBM Maximo, por exemplo, correlaciona dados de sensores e dispositivos para proporcionar visibilidade ágil do funcionamento de ativos e do desempenho. Isso aprimora o gerenciamento de ativos por meio da análise do status, da avaliação do valor e do risco e da prevenção de falhas.

A inteligência artificial usa o machine learning para medir o status do ativo e possibilitar a manutenção preditiva. A tecnologia reúne dados de ativos (desde sensores, telemetria, ordens de serviço e até eventos climáticos) e usa algoritmos para identificar padrões ou tendências a fim de desenvolver modelos de previsão. As informações, junto à pontuação preditiva, permitem ao sistema sugerir táticas ou estratégias preventivas.

EAM móvel

É fundamental manter seus técnicos da linha de frente de manutenção conectados ao seu sistema EAM e especialistas por meio de dispositivos móvel para oferecer um serviço com mais eficiência, segurança e produtividade. O IBM Maximo Mobile foi projetado para transformar os cargos dos técnicos de campo, entregando dados de desempenho do ativo e operações quase em tempo real e instruções manutenção passo a passo onde quer que estejam. A potente combinação de IA, fluxos de trabalho inteligentes, assistência humana remota e acesso a dados de ativos permite que o Maximo Mobile disponibilizar o equivalente digital de décadas de experiência no setor nas mãos dos técnicos.