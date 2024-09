Como bem conhecido e amplamente usado como MTBF, a eficácia geral do equipamento (OEE ) (link reside fora de ibm.com) é outra métrica popular para medir o desempenho do ativo. Ele se concentra em três métricas: disponibilidade, desempenho e qualidade do equipamento. A "disponibilidade" é determinada usando o tempo real de produção do ativo em comparação com seu tempo de produção planejado, o "desempenho" mede o desempenho do equipamento em comparação com seu potencial máximo e a "qualidade" avalia a taxa de produção de produtos considerados "boa contagem" em comparação com aqueles que ele produz que apresentam defeitos ou requerem retrabalho. Para determinar a pontuação OEE do ativo, esses três fatores são multiplicados juntos.