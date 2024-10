Os TMSs costumam utilizar tecnologias avançadas, como funções de aprendizado de máquina (ML) e inteligência artificial (IA), para otimizar os processos manuais existentes nas operações de transporte, que consomem tempo valioso dos funcionários. Embora alguns clientes comprem seu TMS com base no preço, outros escolhem as soluções que se destacam em fornecer alguns dos componentes abaixo:



sistema de gerenciamento de armazém (WMS): ao compreender os cronogramas atuais de entrada e saída de mercadorias, os gerentes de armazéns podem maximizar o uso do espaço disponível, sem nunca exceder a capacidade.



Fluxos de trabalho: os TMSs ajudam a estabelecer, automatizar e monitorar fluxos de trabalho que garantem o bom funcionamento do ciclo de vida da cadeia de suprimentos e aprimoram a otimização de rotas. Em vez de depender de trabalho manual, como chamadas, e-mails ou mensagens, fluxos de trabalho automatizados podem gerenciar roteirização, seleção de transportadoras, rastreamento de remessas e faturamento sem intervenção humana desnecessária.



Aquisições: um TMS ajuda as empresas a centralizarem e compreenderem sua abordagem de aquisições ao comparar fornecedores e distribuidores, armazenar todos os termos e condições em uma única plataforma e observar de forma mais eficaz o impacto das mudanças de fornecedores nas entregas de curto e longo prazo.



Gerenciamento de pedidos: isso acompanha a criação e a conclusão dos pedidos. Se vários pedidos forem do mesmo cliente, os TMSs podem eliminar desperdícios e aumentar a eficiência geral ao combinar esses pedidos.



Faturamento: uma das partes mais demoradas do transporte é faturar os clientes e pagar as faturas dos fornecedores. As soluções de TMS podem automatizar esse processo para que as solicitações de pagamento e o faturamento sejam verificados quanto à precisão e que o dinheiro troque de mãos sem interferência humana. Isso elimina um dreno significativo de custos para todas as organizações da cadeia de suprimentos.



APIs:um componente fundamental de qualquer TMS é a capacidade de se conectar a softwares e sistemas externos por meio de APIs. Muitos TMSs modernos disponíveis para compra ou licenciamento podem funcionar com diversos softwares e soluções internas, como ERPs e SCMs, por meio de APIs.