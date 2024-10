Os gerentes e operadores de frota precisam de uma visão abrangente e econômica da disponibilidade de seus veículos para realizar tarefas. Na cadeia de suprimentos global atual, os gerentes de frota necessitam de precisão absoluta para saber quantos caminhões e veículos estão disponíveis. Um programa de manutenção de frota sólido garante a disponibilidade de todos os tipos de veículos.

O gerenciamento das frotas se tornará cada vez mais crucial à medida que mais empresas migrem para veículos eletrônicos e necessitem de análises em tempo real mais detalhadas sobre o desempenho de seus veículos e as atualizações que devem realizar para atender às expectativas.

O gerenciamento avançado de manutenção de frotas oferece vários benefícios importantes para operadores de frota e organizações, proporcionando uma vantagem competitiva em relação àquelas que utilizam processos mais rudimentares ou manuais.

Resultados positivos da inspeção veicular

Uma inspeção veicular inadequada pode colocar os veículos fora de operação, mesmo que estejam "funcionando" bem. Nenhuma empresa se beneficia ao retirar veículos da frota de circulação devido à falha nas inspeções. Um excelente gerenciamento de frota oferece manutenção preditiva ou preventiva.

Realização de metas de ESG

Ao monitorar o consumo de combustível e outros dados diagnósticos, os fornecedores de frota podem implementar mudanças para minimizar seu impacto econômico de pegada de carbono e evitar que os ativos da frota apresentem falhas, eliminando a necessidade de adquirir novos equipamentos ou veículos antes do necessário.

Satisfação do cliente

Saber quais veículos de uma frota precisam de manutenção rotineira e quando permite que as empresas gerenciem toda a operação, desde os prazos de entrega estimados até os suprimentos esperados, além de permitir que as agências governamentais informem melhor seus cidadãos sobre a disponibilidade de serviços. Com a adoção de soluções para a gestão de manutenção de frotas, as empresas aprimoram a manutenção, o que ajuda a evitar cancelamentos dispendiosos e amplia a quantidade de clientes atendidos, criando, assim, um número maior de consumidores satisfeitos.

Melhor gerenciamento de inventário

Organizações com grandes frotas e empresas fornecedoras de veículos de frota provavelmente precisam ter um inventário completo de peças de reposição, para que possam resolver rapidamente qualquer problema com um veículo específico.

Custos reduzidos

Serviços de frota funcionando de forma ideal, com mais veículos em operação e menos quebras ou paradas, resultam em mais entregas e serviços pontuais, levando a um aumento na receita e à redução de custos. Operações de frota bem gerenciadas aumentam o tempo de atividade dos veículos, prolongando a vida útil dos ativos. Ao reduzir as necessidades de manutenção antes que se tornem absolutamente necessárias, a empresa diminui os custos gerais de reparo e reduz os custos de manutenção de toda a frota.