O que é um relatório de sustentabilidade?

A obrigatoriedade de uma empresa enviar um relatório de sustentabilidade depende da sua localização. Na Europa, por exemplo, regulamentações sobre investimentos sustentáveis e ESG são obrigadas para algumas organizações. Considere a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), uma legislação da União Europeia que exige que as empresas relatem o impacto ambiental e sustentável de suas atividades de negócios, bem como suas iniciativas de ESG.

Por outro lado, nos Estados Unidos, as empresas não são obrigadas a apresentar métricas de sustentabilidade ou ESG em seus relatórios anuais, com exceção da Califórnia, que recentemente promulgou leis climáticas que obrigam certas divulgações relacionadas ao clima. No entanto, muitas vezes é de seu interesse fazê-lo, uma vez que as instituições e os indivíduos cada vez mais consideram as pontuações de ESG das empresas em suas decisões de investimento.

Além disso, ainda se espera que as empresas da América do Norte cumpram as diretrizes estabelecidas pela Security Exchange Commission (SEC). A SEC é responsável por identificar qualquer conduta imprópria relacionada a ESG, como lavagem verde (greenwashing) ou fraude. Organizações de terceiros, como Bloomberg, S&P Dow Jones Indices e outras, avaliam o possível impacto dos riscos de ESG e essas classificações podem ser usadas em conjunto com outros dados econômicos para informar as decisões dos investidores.

A partir de 2026, as empresas de capital aberto no Brasil serão obrigadas a divulgar anualmente informações relacionadas à sustentabilidade e ao clima. Os requisitos serão baseados nos padrões ISSB. Da mesma forma, grandes empresas na Austrália precisarão seguir os requisitos obrigatórios de divulgação financeira relacionados ao clima a partir de 2024. Embora definidos pelo Australian Accounting Standards Board (AASB), esses padrões também serão alinhados aos definidos pelo ISSB.