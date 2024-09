O que é neutralidade de carbono?

As emissões de CO2 são naturalmente removidas da atmosfera por meio de sumidouros de carbono. Os sumidouros naturais de carbono incluem florestas, oceanos e zonas úmidas, que absorvem dióxido de carbono do ar um processo conhecido como sequestro. A humanidade pode apoiar esse sequestro biológico por meio do reflorestamento e da preservação ou restauração de áreas úmidas. (essa restauração de habitat também pode trazer o benefício adicional de proteger a biodiversidade).

Outros tipos de sequestro de carbono também envolvem esforços humanos. Isso inclui práticas agrícolas que aumentam a quantidade de carbono armazenada nos solos (conhecidas como sequestro de carbono no solo) e captura direta do ar (DAC). A tecnologia DAC remove o dióxido de carbono diretamente da atmosfera por meio de sistemas de captura de ar que usam reações químicas para filtrar as moléculas de CO2. Embora o DAC seja um método de remoção de carbono particularmente caro, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), 27 usinas de DAC foram comissionadas em todo o mundo em julho de 2023.5 A inovação contínua na remoção de carbono está sendo apoiada por programas governamentais, como a iniciativa Carbon Negative Shot6 e o Carbon Dioxide Removal Launchpad.7

Algumas tecnologias utilizadas na remoção de carbono são semelhantes àquelas utilizadas em projetos de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS). Os projetos de CCUS, no entanto, são distintos porque capturam as emissões de CO2 na fonte, como uma fábrica ou usina. O dióxido de carbono capturado pode então ser comprimido e transportado para usos industriais ou armazenado no subsolo. Mais de 500 projetos CCUS estão em desenvolvimento em julho de 2023, de acordo com a IEA.8