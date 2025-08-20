O que é neutralidade de carbono?

Publicado em: 27 de fevereiro de 2024
Colaboradores: Alice Gomstyn, Amanda McGrath
A neutralidade de carbono descreve o estado alcançado quando uma entidade que produz emissões de carbono remove o mesmo volume de emissões de carbono da atmosfera da Terra. Alcançar a neutralidade de carbono pode envolver uma variedade de medidas, incluindo iniciativas de eficiência energética, transições de energia renovável, remoção de carbono e projetos de compensação de carbono.
Por que a neutralidade de carbono é importante?
Os defensores dos esforços de neutralidade de carbono dizem que podem desempenhar um papel importante na mitigação das mudanças climáticas e do aquecimento global, causados pelo acúmulo de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Além do dióxido de carbono, os gases de efeito estufa (GEE) que contribuem para a mudança climática são metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbonetos.
Essas emissões são causadas em grande parte por atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, e levaram a aumentos consideráveis nas temperaturas globais. O monitor climático da União Europeia, Copernicus, relatou que 2023 foi o ano mais quente já registrado, quase 1,48 graus Celsius (2,66 graus Fahrenheit) mais quente do que os níveis pré-industriais.
Iniciativas de neutralidade de carbono podem ajudar a alcançar o objetivo de neutralidade de carbono, a redução de todas as emissões de GHG para perto de zero, com todas as emissões remanescentes removidas da atmosfera. No entanto, as iniciativas de neutralidade de carbono normalmente se concentram mais na redução de emissões do que na remoção. A iniciativa Science Based Targets (SBTi), uma parceria de várias organizações globais sem fins lucrativos, promove um padrão corporativo de neutralidade de carbono que exige que as empresas reduzam as emissões diretas e indiretas da cadeia de valor em mais de 90%.1 Quando uma empresa ou um país toma medidas climáticas que resultam com sucesso em neutralidade de carbono, é considerado neutro em termos de clima.
As organizações que procuram alcançar a neutralidade de carbono em suas operações e cadeias de suprimentos geralmente adotam uma ou mais das seguintes abordagens:
Eficiência energética é o conceito de executar uma tarefa utilizando menos energia do que poderia ser necessário. O Departamento de Energia dos EUA refere-se à eficiência energética como "um componente vital para alcançar neutralidade de dióxido de carbono".2
As melhorias na eficiência energética podem ser pequenas, como a substituição de lâmpadas antigas por lâmpadas novas e economizadoras de energia. Mas as melhorias também podem assumir a forma de projetos de maior escala. Por exemplo, a instalação de uma cobertura refletora e a adição de isolamento em todo o edifício podem manter as temperaturas interiores mais baixas durante o tempo quente, o que reduziria o consumo global de energia pelos sistemas HVAC. Além de reduzir a pegada de carbono de uma entidade, a eficiência energética pode reduzir as contas de energia, o que pode ajudar as empresas a reduzir os preços de bens e serviços.
Energia renovável é a energia gerada a partir de fontes naturais que podem ser reabastecidas mais rapidamente do que a energia é consumida. É muitas vezes chamada de energia limpa porque a maioria dos tipos de energia renovável, uma vez em operação, não produz emissões de dióxido de carbono. (A fabricação e a instalação de tecnologias de energia renovável produzem pegadas de carbono relativamente pequenas.)3
As formas de energia renovável incluem energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica, energia geotérmica e bioenergia. Tal como acontece com a eficiência energética, as organizações podem seguir uma série de estratégias enquanto embarcam na transição de fontes de combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis. As opções no local incluem a instalação de painéis solares, a construção de turbinas eólicas e o uso de sistemas geotérmicos de aquecimento e resfriamento.
Quando disponível, as organizações também podem comprar energia diretamente de fornecedores locais de energia renovável. Nos Estados Unidos e na Europa, as organizações também têm a opção de comprar certificados que representam seu investimento em energia verde (os defensores desses certificados dizem que ajudam a apoiar e aumentar a conscientização sobre as transições de energia renovável. Pesquisas indicam, entretanto, que os certificados nem sempre incentivam o desenvolvimento de mais infraestrutura de energia renovável, levantando preocupações sobre a lavagem verde (greenwashing) a comercialização de informações enganosas sobre a sustentabilidade corporativa.)4
As emissões de CO2 são naturalmente removidas da atmosfera por meio de sumidouros de carbono. Os sumidouros naturais de carbono incluem florestas, oceanos e zonas úmidas, que absorvem dióxido de carbono do ar um processo conhecido como sequestro. A humanidade pode apoiar esse sequestro biológico por meio do reflorestamento e da preservação ou restauração de áreas úmidas. (essa restauração de habitat também pode trazer o benefício adicional de proteger a biodiversidade).
Outros tipos de sequestro de carbono também envolvem esforços humanos. Isso inclui práticas agrícolas que aumentam a quantidade de carbono armazenada nos solos (conhecidas como sequestro de carbono no solo) e captura direta do ar (DAC). A tecnologia DAC remove o dióxido de carbono diretamente da atmosfera por meio de sistemas de captura de ar que usam reações químicas para filtrar as moléculas de CO2. Embora o DAC seja um método de remoção de carbono particularmente caro, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), 27 usinas de DAC foram comissionadas em todo o mundo em julho de 2023.5 A inovação contínua na remoção de carbono está sendo apoiada por programas governamentais, como a iniciativa Carbon Negative Shot6 e o Carbon Dioxide Removal Launchpad.7
Algumas tecnologias utilizadas na remoção de carbono são semelhantes àquelas utilizadas em projetos de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS). Os projetos de CCUS, no entanto, são distintos porque capturam as emissões de CO2 na fonte, como uma fábrica ou usina. O dióxido de carbono capturado pode então ser comprimido e transportado para usos industriais ou armazenado no subsolo. Mais de 500 projetos CCUS estão em desenvolvimento em julho de 2023, de acordo com a IEA.8
Para complementar seus esforços de sustentabilidade e atender às expectativas das partes interessadas conscientes de mudança climática, as organizações muitas vezes investem em projetos de compensação de carbono e créditos de carbono. Esses projetos podem assumir a forma de muitos dos esforços descritos acima, como reflorestamento e geração de energia renovável. Investindo na remoção ou prevenção de emissões de GEE, as empresas estão "compensando" suas próprias emissões.
Em 1997, o Protocolo de Kyoto tornou-se o primeiro tratado internacional a estabelecer metas legalmente vinculativas para os países desenvolvidos reduzirem as emissões de gases de efeito estufa. O Acordo de Paris de 2015 estendeu as metas de redução aos países em desenvolvimento, reunindo signatários de quase 200 países em todo o mundo. Em 2015, as Nações Unidas também adotaram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que incluíram ênfase na redução de emissões.
O foco na neutralidade de carbono, especificamente, intensificou-se com o desenvolvimento de uma coalizão global para a neutralidade climática. Em 2020, mais de 110 países se comprometeram a alcançar a neutralidade de carbono até 2050, incluindo membros da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Além disso, a China se comprometeu a atingir a neutralidade de carbono antes de 2060.9
Outro compromisso global tomou forma em 2023 na 28.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC COP 28). Lá, mais de 120 países assinaram um compromisso de trabalhar juntos para triplicar a capacidade instalada de geração de energia renovável do mundo até 2030 e dobrar a taxa média anual global de melhorias na eficiência energética de aproximadamente 2% para mais de 4% todos os anos até 2030.10
A inovação tecnológica é fundamental para os caminhos de muitas organizações e países em direção à neutralidade de carbono. Novos desenvolvimentos incluem um sistema de remoção de dióxido de carbono que aproveita a luz solar e a água do mar,11 o advento de pequenos geradores de energia eólica e planos para modernizar canais com painéis solares.12
Além disso, o software de gestão de carbono pode ajudar as organizações a acelerar seus esforços de descarbonização. Esse software pode criar uma base de dados com informações sobre emissões de GEE, simplificar processos de relatórios e oferecer ferramentas analíticas que identificam oportunidades para atingir metas de baixo carbono, bem como acompanhar o desempenho em relação aos compromissos.
