O que é neutralidade de carbono?

Por que a neutralidade de carbono é importante?

Os defensores dos esforços de neutralidade de carbono dizem que podem desempenhar um papel importante na mitigação das mudanças climáticas e do aquecimento global, causados pelo acúmulo de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Além do dióxido de carbono, os gases de efeito estufa (GEE) que contribuem para a mudança climática são metano, óxido nitroso e hidrofluorocarbonetos.

Essas emissões são causadas em grande parte por atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis, e levaram a aumentos consideráveis nas temperaturas globais. O monitor climático da União Europeia, Copernicus, relatou que 2023 foi o ano mais quente já registrado, quase 1,48 graus Celsius (2,66 graus Fahrenheit) mais quente do que os níveis pré-industriais.

Iniciativas de neutralidade de carbono podem ajudar a alcançar o objetivo de neutralidade de carbono, a redução de todas as emissões de GHG para perto de zero, com todas as emissões remanescentes removidas da atmosfera. No entanto, as iniciativas de neutralidade de carbono normalmente se concentram mais na redução de emissões do que na remoção. A iniciativa Science Based Targets (SBTi), uma parceria de várias organizações globais sem fins lucrativos, promove um padrão corporativo de neutralidade de carbono que exige que as empresas reduzam as emissões diretas e indiretas da cadeia de valor em mais de 90%.1 Quando uma empresa ou um país toma medidas climáticas que resultam com sucesso em neutralidade de carbono, é considerado neutro em termos de clima.