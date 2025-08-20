O que é análise da cadeia de valor?

Embora existam muitos modelos e rotas diferentes para concluir uma análise da cadeia de valor, essas quatro etapas tendem a permanecer consistentes:

Classifique e entenda as atividades da sua cadeia de valor

Para fazer melhorias em sua cadeia de valor para uma vantagem competitiva, você precisa obter uma forte compreensão de cada atividade relevante que entra na criação de seu produto ou serviço. Isso inclui atividades primárias e de suporte. Se a sua empresa tiver vários produtos ou serviços, repita esta etapa até ter uma visão clara das atividades de cada um deles.

Defina os geradores de valor e custo de cada atividade

Em seguida, identifique os fatores de valor e custo de cada atividade. Por exemplo, estabeleça como cada atividade funciona para aumentar a satisfação do cliente com o produto ou serviço. Depois, identifique os custos envolvidos. Para identificar o valor dos seus produtos ou serviços, tente compreender a percepção de valor dos seus clientes, por exemplo, realizando pesquisas.

Compare sua cadeia de valor com a de seus concorrentes

No jogo da estratégia competitiva, saber como seus colegas estão se saindo é fundamental. Embora seja improvável que as cadeias de valor dos concorrentes estejam publicamente disponíveis, você pode ter uma ideia delas por meio de benchmarking. Uma maneira de fazer isso é comparar processos, modelos de negócios e métricas de desempenho relevantes da concorrência com os seus.

Identifique suas oportunidades de obter uma vantagem competitiva



Depois de identificar suas atividades da cadeia de valor, além dos valores e custos dela, você pode avançar para a análise para determinar onde é melhor alcançar uma vantagem competitiva. Para simplificar a análise da cadeia de valor, defina uma meta primária, como custos mais baixos. Em seguida, analise cada atividade com o objetivo de redução de custos.