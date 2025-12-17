O que é previsão de demanda?

O processo de previsão de demanda melhora a precisão da previsão em tempo real, ajuda as organizações a gerenciar seus níveis de inventário e orienta decisões de negócios baseadas em dados. Organizações com visão de futuro estão recorrendo a ferramentas de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML), análise preditiva de dados e automação em sua abordagem de previsão de demanda.

O uso dessas tecnologias emergentes leva as organizações a pensar proativamente no gerenciamento da cadeia de suprimentos e alimenta previsões mais precisas sobre as necessidades dos clientes. A abordagem à previsão está mudando e evoluindo à medida que outras áreas das organizações são influenciadas pela IA, incluindo análises de dados impulsionadas por IA, inteligência de vendas e gestão de inventário impulsionada por IA.

Um relatório recente do IBM Institute for Business Value destaca o papel crucial que a IA desempenhará nas operações da cadeia de suprimentos nos próximos anos. Na verdade, 64% dos Diretores de Cadeia de Suprimentos (CSCOs) entrevistados afirmam que a IA generativa está transformando completamente os fluxos de trabalho de sua cadeia de suprimentos. O relatório também prevê que os assistentes digitais aumentarão o volume de tomada de decisões em 21% até 2026.

"Não se trata apenas de explicar como os materiais irão do ponto A ao ponto B. Também é medir o custo da cadeia de suprimentos de cada decisão de negócios e garantir que esses custos sejam considerados desde o início", diz o relatório.