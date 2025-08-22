O que é previsão de demanda por IA?

Ferramentas de IA e outros recursos tecnológicos (incluindo algoritmos de aprendizado de máquina, análise preditiva de dados e automação) podem ajudar a melhorar a precisão e a eficácia dos esforços de previsão. As empresas podem usar a previsão de demanda impulsionada por IA para otimizar os níveis de inventário, melhorar o gerenciamento da cadeia de suprimentos ou fazer escolhas sobre produção, preços e planejamento estratégico.

Essa abordagem ao planejamento de demanda vai além dos métodos tradicionais de previsão, ao utilizar vastos conjuntos de dados e análise de dados mais avançada para se adaptar às mudanças nas condições do mercado e ao comportamento do consumidor. Ela permite que as organizações respondam rapidamente a interrupções, minimizem a falta de estoque, reduzam o excesso de inventário e mantenham uma vantagem competitiva.