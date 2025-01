HTOP Hotels é uma empresa que gerencia milhares de reservas por dia em seus 16 hotéis espalhados pela Catalunha. Foi uma das pioneiras na introdução do conceito "tudo incluído" no fim dos anos 90, um modelo de negócios que hoje envolve a coordenação de um grande número de funcionários em diversos departamentos: do serviço de limpeza de quartos aos servidores nos restaurantes com tarefas de planejamento fundamentais para a operação diária dos hotéis, como a estimativa de um número maior ou menor de refeições, a contratação de um determinado número de funcionários de limpeza e planejamento de quartos ou a emissão pedidos a fornecedores, dependendo do fluxo de turistas.

Até o momento, a empresa tinha um ecossistema para gestão de pessoal que relacionava diretamente as taxas de participação dos clientes com o planejamento de funcionários em cada área por meio de planilhas nas quais trabalhavam várias pessoas de diversos departamentos da HTOP Hotels. No entanto, esse sistema não correspondia à filosofia da empresa ou de sua proprietária, Monica Lopez, que sempre esteve comprometida com a inovação em suas operações e precisava de uma tecnologia que permitisse a tomada de decisões colaborativa em tempo real e otimizasse os custos.