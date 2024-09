Aproveitando a solução ActionKPI, desenvolvida com o software IBM Planning Analytics, o IFG acelerou drasticamente o tempo de seus esforços de previsão e geração de relatórios. Em média, o departamento financeiro da empresa obteve uma economia de tempo de 25% em todas as operações graças à automação de processos.

"Eu pessoalmente passava cerca de 80 horas por mês fazendo malabarismos com planilhas para criar nossas previsões", observa Redmond. "Agora estou gastando apenas 10 a 15 horas na mesma tarefa. Literalmente liberou cerca de 25% do meu tempo. Além disso, nossa equipe de FP&A (planejamento e análise financeira) está operando de forma muito mais enxuta. Podemos apoiar o negócio e lidar com ainda mais solicitações de análise sem precisar aumentar o número de funcionários."

"Nós os ajudamos a eliminar muitas planilhas que usavam, trazendo tudo para o Planning Analytics", acrescenta Tylor. "Ele extrai informações de seis sistemas diferentes e, por isso, estamos criando um pequeno data warehouse com relatórios integrados e interfaces que o tornam fácil de usar. É essencialmente uma fonte única de verdade para planejamento e análise em toda a empresa."



E, com uma ferramenta mais abrangente e intuitiva à sua disposição, o IFG reduziu seu ciclo orçamentário anual de aproximadamente três meses para apenas algumas semanas. A solução também ajuda a reduzir os níveis de estresse do pessoal de contabilidade, pois agora eles podem responder às perguntas do diretor financeiro e do proprietário em minutos, evitando a demorada pesquisa necessária no passado.



Além disso, o retorno sobre o investimento (ROI) do Integrated Profitability Solution foi muito atraente. Como observa Redmond, "você olha para o custo do IPS em comparação com o custo de um sistema de contabilidade geral e obtém muito mais valor da ActionKPI, especialmente em relação à criação e análise de relatórios".



Ele conclui, afirmando: "Com o IPS, agora temos uma previsão completamente sem emoção. E trabalhar com a ActionKPI será cada vez mais preciso no futuro. Também é um grande conforto ter um nome tão grande como a IBM atuando no back-end."