A Vaasan tem investido em soluções de automação e planejamento há vários anos. Com a ajuda de seu consultor de confiança, a IBM Business Partner Intito Finland, a Vaasan contou com as soluções IBM Planning Analytics e IBM Cognos Analytics para simplificar e acelerar seus processos de planejamento e geração de relatórios de negócios. As soluções permitem que o negócio realize o orçamento, previsões e outros processos financeiros em um só lugar em toda a organização.

"Trabalhamos com a Vaasan passo a passo", diz Petri Sipola, diretor executivo e consultor sênior da Intito. "Eles tinham uma cultura de planejamento de vendas e operações muito forte na empresa. Eles também queriam ver como seus planos de operações poderiam se correlacionar com o planejamento financeiro. Assim, aos poucos, esta solução foi ganhando mais recursos e se tornando mais robusta. O IBM Planning Analytics suporta seus processos, ao contrário de algumas soluções em que a solução exigiria comprometimentos ao processo."

Atualmente, a Vaasan emprega os algoritmos preditivos integrados e impulsionado por IA do Planning Analytics em três áreas críticas do negócio: previsão de consumo e precificação de energia, análise de tendências de centros de custo e planejamento de produtos a longo prazo.

Usar o Planning Analytics para prever o consumo de energia ajuda a empresa a planejar e negociar melhor os preços de energia com os produtores. Os fatores do algoritmo em entradas externas, como temperaturas externas esperadas, juntamente com estimativas de produção. Isso proporciona à Vaasan uma visão mais precisa de suas necessidades de energia futuras, que então usa para criar contratos de compra futuros com produtores e comprar fontes de energia mais sustentáveis. Anteriormente, estimativas mensais aproximadas eram produzidas manualmente e acrescentavam pouco valor à empresa.

A Vaasan também usa o Planning Analytics para analisar as tendências do centro de custos. Trabalhando em uma janela de quatro horas para fechar os livros no final de cada mês, a equipe de finanças não pôde revisar manualmente todos os itens. Agora, a solução analisa automaticamente os relatórios mensais, comparando-os às tendências históricas e sinaliza quaisquer valores atípicos ou anomalias para acompanhamento imediato.

Finalmente, a Vaasan e a Intito desenvolveram um modelo de planejamento de longo prazo que usa dados históricos de desempenho para prever vendas futuras. A empresa compara essas estimativas orientado por IA com aquelas elaboradas pelos planejadores de vendas para gerenciar projeções excessivamente otimistas caso as vendas de um produto comecem a declinar.