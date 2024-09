Quando o novo diretor executivo financeiro (CFO) Ali Haji ingressou na Mawgif em 2018, ficou preocupado com a falta de eficiência na captura e uso dos dados criados pelas transações de estacionamento. Ali Haji conta com uma vasta experiência no setor de estacionamentos, tendo trabalhado para uma das maiores empresas desse ramo do Reino Unido e da Europa.

“Acredito ser possível trabalhar com mais inteligência em vez de mais esforço e estava acostumado a ter informações com o simples toque de um botão”, explica Ali Haji, CFO e membro do conselho da Mawgif, que já trabalhou para uma grande firma britânica responsável pelas operações de estacionamento nos aeroportos de Heathrow e Gatwick. “Quando se trata do ciclo de fechamento mensal, o ideal é que eu consiga revisar e finalizar as contas financeiras do mês anterior em quatro dias”. Contudo, Haji descobriu que a Mawgif levava 20 dias para preparar o relatório mensal.

Os funcionários da Mawgif exportavam dados de bancos de dados diferentes, faziam download de arquivos PDF e lançavam os dados manualmente em planilhas do Microsoft Excel. O processo era suscetível a erros de duplicação e cálculo que dificultavam a reconciliação de discrepâncias.

Os enormes atrasos nos relatórios financeiros e operacionais também tinham implicações estratégicas. Sendo uma empresa em rápida expansão em busca de novas oportunidades de negócios, a Mawgif precisava de dados atuais e completos para sustentar as decisões relacionadas à escolha de novos locais, adjudicação de contratos e preparação de previsões de negócios.

“Com mais de 4 mil máquinas de estacionamento e parquímetros, o funcionamento dos estacionamentos é muito parecido com um cassino e é preciso monitorar todas as transações”, afirma Haji. “Fiz uma revisão completa do sistema operacional e financeiro para ver como poderíamos capturar e auditar todas as transações. Foi um exercício tremendo”.

No Reino Unido, Haji recorreu ao software de análise da IBM para aperfeiçoar o planejamento e os relatórios operacionais e financeiros. “Uma das primeiras coisas que fiz quando cheguei à Mawgif em Jeddah, na Arábia Saudita, foi telefonar para a 1Direction Global, parceira de negócios IBM em Riyadh, pois eles têm uma vasta experiência com as soluções de análise da IBM”.

“A Mawgif tinha problemas com o uso de planilhas e não tinha números reais quando a equipe financeira se reunia com a gestão e o conselho de administração”, explica Bhupendra Berdia, cofundador e diretor administrativo da 1Direction Global. “Quando eles nos abordaram, iniciamos sessões de coleta de informações e discussões imediatamente”.

O tempo era essencial, sobretudo pelo surgimento de suspeitas de que uma parcela desconhecida das receitas de estacionamento corria o risco de ser subtraída ilegalmente devido à impossibilidade de coletar os dados transacionais em tempo real. “Cada dia que passava era um problema para mim”, conta Haji. “Perguntei a Bhupendra: 'Como podemos resolver isso o quanto antes?’”