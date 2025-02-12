Desde o gerenciamento aprimorado da cadeia de suprimentos até análise de dados mais avançada e experiência do cliente, a IA está impactando todas as áreas do negócio de varejo. Ela pode melhorar a experiência on-line e na armazenar para clientes e funcionários.

Os varejistas estão adotando as tecnologias de IA porque elas podem produzir resultados tangíveis. Na verdade, os executivos acreditam que a contribuição da IA para o crescimento da receita de varejo aumentará em 133% de 2023 a 2027, de acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value1.

Muitos executivos de negócios do varejo entendem a importância da IA, já que quase 9 em cada 10 executivos afirmam ter estruturas, políticas e processos organizacionais claros para a governança de IA. No entanto, menos de um quarto das organizações implementam totalmente e avaliam continuamente as ferramentas de governança de IA, colocando em risco a confiança na marca.

Além disso, as organizações podem não estar preparadas de outras maneiras. Por exemplo, o Institute for Business Value projeta que apenas 31% de sua força de trabalho precisa requalificar ou desenvolver novas habilidades no mesmo período de tempo, subestimando o suporte necessário no processo.