Desde o gerenciamento aprimorado da cadeia de suprimentos até análise de dados mais avançada e experiência do cliente, a IA está impactando todas as áreas do negócio de varejo. Ela pode melhorar a experiência on-line e na armazenar para clientes e funcionários.
Os varejistas estão adotando as tecnologias de IA porque elas podem produzir resultados tangíveis. Na verdade, os executivos acreditam que a contribuição da IA para o crescimento da receita de varejo aumentará em 133% de 2023 a 2027, de acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value1.
Muitos executivos de negócios do varejo entendem a importância da IA, já que quase 9 em cada 10 executivos afirmam ter estruturas, políticas e processos organizacionais claros para a governança de IA. No entanto, menos de um quarto das organizações implementam totalmente e avaliam continuamente as ferramentas de governança de IA, colocando em risco a confiança na marca.
Além disso, as organizações podem não estar preparadas de outras maneiras. Por exemplo, o Institute for Business Value projeta que apenas 31% de sua força de trabalho precisa requalificar ou desenvolver novas habilidades no mesmo período de tempo, subestimando o suporte necessário no processo.
Muitas organizações estão começando suas jornadas de IA concentrando-se na integração dentro de algumas funções. Os executivos estão alinhados sobre como a IA revoluciona seu trabalho em diversas áreas. Por exemplo, executivos do estudo do IBM Institute for Business Value para IA disseram que identificaram três áreas em que já estavam avançando com o uso de IA: previsão de demanda (88%), help desk de RH (87%), suporte de TI e remediação de problemas (84%).
Por exemplo, a varejista Edeka, com sede na Alemanha, trabalhou com a IBM usando o IBM Watson Discovery e o IBM watsonx.ai plataformas para processar documentos manuais e técnicos, criando uma base de conhecimento que a equipe de TI pode utilizar para otimizar a remediação de problemas. Concentrar-se em melhorias individuais é um bom começo, mas os varejistas mais avançados precisam agir rápido para estabelecer uma estratégia abrangente de IA. Agir rapidamente cria uma oportunidade melhor para tomar decisões mais inteligentes sobre onde investir e como aproveitar ao máximo os benefícios da IA.
As organizações só podem maximizar o valor dos seus investimentos em IA se escalarem além de ganhos rápidos e pilotos para uma infusão holística da tecnologia em várias áreas do negócio.
Os executivos projetam que a parcela de IA de seus gastos de TI aumentará em 19% no próximo ano, o que significa que os gastos de TI com IA serão de 1,04%.
Curiosamente, os gastos com IA fora do orçamento de TI devem aumentar 52% (2,28% como % da receita). Juntos, 3,32% da receita podem ser dedicados aos gastos com IA no próximo ano. Para uma empresa de US$ 1 bilhão, isso equivale a US$ 33,2 milhões para despesas totais de IA. As organizações devem considerar se estão investindo o suficiente em IA e tomar decisões orçamentárias apropriadas.
O estudo do IBM Institute for Business Value descobriu que as três principais áreas de investimento planejado foram marketing e experiência do cliente, segurança de TI e finanças. As áreas menos visadas para investimento foram lojas, desenvolvimento de produtos, produção e fabricação.
Negligenciar a capacidade de usar IA para melhorar a experiência na loja pode ser uma perda significativa para os varejistas. A IA pode personalizar experiências de compra, como preços dinâmicos e recomendações personalizadas. Isso também pode ajudar os varejistas a mapear melhor como usam seus imóveis. Cerca de 60% dos clientes querem usar tecnologias de IA quando fazem compras, fazem pesquisa de produtos (86%), compram ofertas (79%) e resolvem seus problemas (82%).
Por exemplo, a Kroger introduziu o processamento em lote dinâmico habilitado para IA em seu processo de retirada em armazenar. A solução classifica 200 mil conteinerizados por segundo para construir o carrinho de coleta mais eficiente e identificar a rota mais eficiente pelo armazenar. Essa abordagem resultou em uma redução de 10% nas etapas e na redução do tempo de coleta em suas armazenar de maior volume.
O uso da IA criou uma era agêntica, onde funcionários e consumidores começam a usar agentes de IA para navegar pelo mundo. Alguns funcionários sem dúvida estão preocupados com o impacto da IA em seus empregos. Mas a maioria aceita que a IA desempenha um papel fundamental na continuidade de suas carreiras.
Noventa e seis por cento dos executivos afirmam que seus funcionários usam IA e IA generativa de forma moderada ou significativa no trabalho. Isso aumentará à medida que eles usarem agentes de IA para fazer perguntas, recuperar informações e solicitar que o agente execute tarefas.
Da mesma forma, os empregados esperam que seus empregadores os treinem para usar melhor a IA. Na verdade, uma pesquisa separada do IBM Institute for Business Value com os trabalhadores descobriu que mais de dois terços dos funcionários se juntarão a outra empresa se esse empregador fornecer treinamento tecnológico.
No entanto, a maioria das empresas acredita que a IA amplia o trabalho que elas realizam e não apenas automatiza tarefas que antes eram da responsabilidade dos funcionários. Como afirmou o autor do relatório “Embedding AI in your brand’s DNA”, “Os líderes dos setores sabem que muitas áreas que definem a marca exigem intuição humana, criatividade, inteligência emocional e conhecimentos que podem ser complementados pela IA.”
As marcas que tentam incorporar a IA por conta própria podem perder as melhores práticas ou não incorporar a melhor e mais recente tecnologia em seus sistemas. A pesquisa do IBM Institute for Business Value identificou que 65% das organizações fazem parceriad2 com organizações estratégicas (ou planejam fazê-lo) para construir um grande modelo de linguagem para iniciativas de IA generativa. Isso ajuda a garantir que as empresas tenham acesso ao mais recente desenvolvimento de modelo, plataformas e ferramentas para realmente incorporar a IA em toda a organização. Parceiros como a IBM podem fornecer tecnologias e soluções de IA e nuvem híbrida que ajudam varejistas a aprimorar operações, promover sustentabilidade e proporcionar uma experiência do cliente sem interrupções em todo o ambiente omnicanal.
Os varejistas são responsáveis por muitos tipos diferentes de dados, desde informações de pagamento até históricos de compras e dados confidenciais de clientes.
Apesar de todo o valor que a IA pode produzir, ela também pode criar grande mal-estar em funcionários e clientes se implementada de forma incorreta ou desigual. Os varejistas precisam de políticas de governança bem estabelecidas para determinar como lidam, armazenam e acessam esses dados. Essa governança também deve incluir medidas avançadas de segurança para proteger esses dados, protegendo-os contra violações de segurança e resolvendo rapidamente quaisquer ataques bem-sucedidos.
Os executivos também estão preocupados com o potencial da IA de criar informações enganosas, violar a privacidade, piorar a imparcialidade e aumentar o viés. Na verdade, mais de dois terços dos consumidores admitem que evitam recomendações alimentadas por IA porque são com viés ou estereotípicas. As empresas devem ser transparentes com todos os stakeholders sobre como estão usando a IA e em quais cenários. Eles também precisam explicar como removem ou mitigam o viés. Finalmente, devem comunicar aos consumidores como a IA que estão usando oferece benefícios por meio da qualidade do serviço ou da redução de custos.
Os varejistas devem adotar a IA para otimizar suas operações e agregar mais valor aos stakeholders, incluindo parceiros, funcionários e clientes. Porém, são necessários os níveis corretos de investimento e visão estratégica para aproveitar ao máximo a tecnologia emergente. Saiba mais avaliando o relatório do IBM Institute for Business Value e entrando em contato para saber mais sobre como a IBM pode ajudar você a usar a IA para melhorar a eficiência e gerar mais receita.
1 Embedding AI in your brand’s DNA, Institute for Business Value, 2025.
2 Augmented work for an automated, AI-driven world, IBM Institute for Business Value, 2024.