Um sistema de gerenciamento de transporte (TMS) é uma ferramenta logística em tempo real que simplifica a capacidade de uma empresa de gerenciar seus envios de entrada e saída. As soluções TMS, frequentemente oferecidas como software sob demanda (SaaS), podem se integrar facilmente ao software de planejamento de recursos empresariais (ERP) ou de gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM) de uma empresa.
Um TMS pode ser uma solução baseada em nuvem ou local, embora a primeira seja mais adaptável para lidar com a força de trabalho móvel atual.
Um TMS ajuda empresas globais a monitorar seus envios importantes, possibilita a automação em larga escala e auxilia diversas organizações na cadeia de suprimentos a colaborarem para manter a economia global em funcionamento. A migração para um software TMS pode ajudar as empresas a ter uma visão mais clara de suas operações em relação aos indicadores-chave de desempenho organizacional.
Nos últimos anos, ficou evidente a importância de uma cadeia de suprimentos globalmente conectada, onde muitas tarefas são automatizadas, permitindo que cada organização saiba onde os produtos estão a qualquer momento e possa comunicar suas ações a outros participantes do ecossistema da cadeia de suprimentos.
Uma cadeia de suprimentos integrada e impulsionada por software ajuda a garantir que os produtos cheguem aos seus destinos pretendidos pontualmente e com o mínimo de problemas, fornecendo a atacadistas, varejistas e provedores de e-commerce os produtos necessários para vender aos consumidores finais da cadeia de suprimentos global.
Os TMSs costumam utilizar tecnologias avançadas, como funções de aprendizado de máquina (ML) e inteligência artificial (IA), para otimizar os processos manuais existentes nas operações de transporte, que consomem tempo valioso dos funcionários. Embora alguns clientes comprem seu TMS com base no preço, outros escolhem as soluções que se destacam em fornecer alguns dos componentes abaixo:
sistema de gerenciamento de armazém (WMS): ao compreender os cronogramas atuais de entrada e saída de mercadorias, os gerentes de armazéns podem maximizar o uso do espaço disponível, sem nunca exceder a capacidade.
Fluxos de trabalho: os TMSs ajudam a estabelecer, automatizar e monitorar fluxos de trabalho que garantem o bom funcionamento do ciclo de vida da cadeia de suprimentos e aprimoram a otimização de rotas. Em vez de depender de trabalho manual, como chamadas, e-mails ou mensagens, fluxos de trabalho automatizados podem gerenciar roteirização, seleção de transportadoras, rastreamento de remessas e faturamento sem intervenção humana desnecessária.
Aquisições: um TMS ajuda as empresas a centralizarem e compreenderem sua abordagem de aquisições ao comparar fornecedores e distribuidores, armazenar todos os termos e condições em uma única plataforma e observar de forma mais eficaz o impacto das mudanças de fornecedores nas entregas de curto e longo prazo.
Gerenciamento de pedidos: isso acompanha a criação e a conclusão dos pedidos. Se vários pedidos forem do mesmo cliente, os TMSs podem eliminar desperdícios e aumentar a eficiência geral ao combinar esses pedidos.
Faturamento: uma das partes mais demoradas do transporte é faturar os clientes e pagar as faturas dos fornecedores. As soluções de TMS podem automatizar esse processo para que as solicitações de pagamento e o faturamento sejam verificados quanto à precisão e que o dinheiro troque de mãos sem interferência humana. Isso elimina um dreno significativo de custos para todas as organizações da cadeia de suprimentos.
APIs:um componente fundamental de qualquer TMS é a capacidade de se conectar a softwares e sistemas externos por meio de APIs. Muitos TMSs modernos disponíveis para compra ou licenciamento podem funcionar com diversos softwares e soluções internas, como ERPs e SCMs, por meio de APIs.
Toda a cadeia de suprimentos é um ecossistema delicado que depende de várias organizações compartilhando informações o mais próximo possível do tempo real, para que a cadeia permaneça ininterrupta. Qualquer organização que depende do gerenciamento de frotas encontra valor no software de gerenciamento de transporte.
Empresas que possuem ou produzem bens que estão sendo enviados por diferentes modos de transporte. Por exemplo, transporte marítimo, ferroviário, rodoviário ou aéreo, ou uma combinação deles, como o transporte intermodal, requerem visibilidade tanto em tempo real quanto a longo prazo em toda a cadeia de suprimentos.
Isso significa que precisam de informações bem organizadas para gerenciar suas faturas, monitorar o fluxo de mercadorias, entender o status atual de seus produtos nas frotas e rastrear as remessas.
As empresas que operam os veículos de frota que transportam matérias-primas e suprimentos devem utilizar um TMS para rastrear as mercadorias que enviam em nome dos embarcadores.
Os prestadores de serviços logísticos atuam como intermediários entre embarcadores e prestadores de serviços de frete, organizando o equipamento de transporte específico para as cargas. Eles precisam saber a situação do equipamento de seus clientes e as exigências das remessas esperadas para poder oferecer as soluções adequadas quando necessário.
Os gerentes de armazém e os trabalhadores dos pátios de carga devem ter uma dashboard em tempo real para ver a localização das entregas; assim, podem acomodá-las com a quantidade adequada de funcionários e espaço dentro dos edifícios e pátios para uma descarregamento e armazenamento eficientes.
No extremo final da cadeia de suprimentos, essas empresas precisam saber quando os produtos chegarão para poder vendê-los aos consumidores. O TMS oferece visibilidade em tempo real, permitindo que eles gerenciem o estoque nas prateleiras e se comuniquem com os clientes.
Os sistemas de gerenciamento de transporte incluem diversos benefícios que podem ajudar todos os tipos de organizações ao longo da cadeia de suprimentos a colaborar melhor e gerenciar seus processos.
Economia de custos: ao otimizar rotas e destinos de envio, as empresas podem reduzir despesas e aumentar a eficiência. As empresas dedicam uma quantidade significativa de trabalho manual para manter e atualizar uma rede complexa de planilhas. O software TMS ajuda a gerenciar essa complexidade centralizando essas informações em uma única ferramenta.
Consequentemente, isso reduz os custos de mão de obra a longo prazo, permitindo que os funcionários se dediquem a problemas de maior complexidade. Alguns embarcadores necessitam de entregas de menos de um caminhão completo (LTL), onde o que estão enviando é combinado em um caminhão com mercadorias de outros embarcadores.
Ser capaz de rastrear suas remessas entre o resto das mercadorias é importante. Automatizando a criação e análise de dados internos e externos, as organizações de transporte podem gerar novos insights para aumentar a lucratividade e melhorar a eficiência, como faturamento mais rápido e descarregamento de mercadorias.
Colaboração aumentada: O transporte na cadeia de suprimentos global exige uma colaboração significativa entre a rede de transporte, entre embarcadores, corretores de frete, provedores de serviços de frete e outras entidades. Alinhando todos em um software baseado na nuvem, várias organizações podem ter uma visão abrangente de toda a cadeia de suprimentos.
Previsão aprimorada: O transporte na cadeia de suprimentos global requer projeções precisas (link externo ao site ibm.com) para planejar o carregamento de remessas, coletas e roteirização.1 Essa visibilidade na cadeia de suprimentos possibilita que as empresas planejem e aprimorem a eficiência em benefício delas e de seus clientes. Ao rastrear remessas em diferentes cronogramas, as organizações obtêm uma visão geral mais ampla de seus negócios.
Maior satisfação do cliente: em cada etapa da cadeia de suprimentos, há uma transferência desde os fornecedores de matérias-primas até os fabricantes, transportadores, revendedores e varejistas, chegando aos clientes. A satisfação deles e a satisfação de seus clientes dependem de entregas pontuais ou notificações sobre atrasos, para que possam fazer planos alternativos. Usar o TMS para rastrear o movimento e alertar todos os participantes se houver atrasos (ou se algo será entregue antes da data e hora estimadas) mantém todos satisfeitos.
Melhor documentação: automatizando o processo de envio de mercadorias, um TMS melhora a documentação de várias maneiras; isso inclui padronizar todos os documentos para conformidade, criar uma cadeia de custódia digital, permitir atualizações de envio em tempo real e gerar um registro arquivado de documentos automaticamente.
Ofertas automatizadas: a oferta é o processo pelo qual os embarcadores podem solicitar várias propostas de transportadoras para qualquer necessidade de envio que tenham. O TMS pode organizar todas as informações que os embarcadores têm sobre transportadoras em potencial, pode contatá-las automaticamente (link externo ao site ibm.com) com as informações e termos principais, e aceitar ofertas, economizando custos e reduzindo o trabalho manual desnecessário.2
Mobilidade: embora muitas organizações operem principalmente seu TMS e gerenciem seus fluxos de trabalho em computadores desktop, ter um aplicativo móvel é essencial para empresas que utilizam a metodologia ágil que têm trabalhadores constantemente em movimento.
Organizações que buscam implementar soluções automatizadas de TMS podem enfrentar algumas dificuldades iniciais, mas, no final, os benefícios de uma solução de gerenciamento de transporte superam os desafios.
Dito isso, há alguns problemas específicos que toda organização deve estar ciente ao fazer a transição para um software de TMS automatizado, para que a transformação seja bem-sucedida.
Adoção pelos usuários: para organizações que possuem uma abordagem única e manual para gerenciar a logística, pode ser difícil abandonar o método tradicional em favor de um novo sistema. Muitas vezes, quando as empresas introduzem novos sistemas, os funcionários podem recorrer aos processos existentes caso se sintam confusos com o novo sistema.
A administração precisa se comunicar de forma clara e justificar suas decisões com dados para ajudar suas equipes a entender o valor dessa tecnologia em seu trabalho. Fornecer treinamentos de integração para demonstrar como os diferentes módulos funcionam também acelerará esse processo.
Integração com ERPs e SCMs existentes: Um novo TMS exige integração com os softwares e sistemas já implementados. A complexidade dessa integração depende dos softwares e sistemas existentes que uma empresa possui, do suporte de TI, dos custos dessas integrações e de como a integração pode ser feita sem interromper os processos de negócios existentes.
Participação dos parceiros: embora os TMSs possam ser valiosos para uma organização dentro da cadeia de suprimentos gerenciar sua parte do processo de transporte, o valor é exponencial para cada parceiro e fornecedor que se conecta a ele.
A falha em integrar os parceiros de uma empresa ao uso do software resultará na necessidade de gerenciar múltiplos canais de comunicação e logística, reduzindo a eficácia da solução.
Otimize a produtividade dos ativos de transporte com um pacote completo de soluções para operações, manutenção, monitoramento, qualidade e confiabilidade.
Libere o potencial total dos ativos da sua empresa com o IBM Maximo Application Suite ao unificar sistemas de manutenção, inspeção e confiabilidade em uma única plataforma. É uma solução integrada baseada na nuvem que aproveita o poder da IA, IoT e análises avançadas para maximizar o desempenho dos ativos, prolongar o ciclo de vida dos ativos, minimizar os custos operacionais e reduzir o tempo de downtime.
