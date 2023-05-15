Os sistemas de gerenciamento de transporte incluem diversos benefícios que podem ajudar todos os tipos de organizações ao longo da cadeia de suprimentos a colaborar melhor e gerenciar seus processos.



Economia de custos: ao otimizar rotas e destinos de envio, as empresas podem reduzir despesas e aumentar a eficiência. As empresas dedicam uma quantidade significativa de trabalho manual para manter e atualizar uma rede complexa de planilhas. O software TMS ajuda a gerenciar essa complexidade centralizando essas informações em uma única ferramenta.



Consequentemente, isso reduz os custos de mão de obra a longo prazo, permitindo que os funcionários se dediquem a problemas de maior complexidade. Alguns embarcadores necessitam de entregas de menos de um caminhão completo (LTL), onde o que estão enviando é combinado em um caminhão com mercadorias de outros embarcadores.



Ser capaz de rastrear suas remessas entre o resto das mercadorias é importante. Automatizando a criação e análise de dados internos e externos, as organizações de transporte podem gerar novos insights para aumentar a lucratividade e melhorar a eficiência, como faturamento mais rápido e descarregamento de mercadorias.



Colaboração aumentada: O transporte na cadeia de suprimentos global exige uma colaboração significativa entre a rede de transporte, entre embarcadores, corretores de frete, provedores de serviços de frete e outras entidades. Alinhando todos em um software baseado na nuvem, várias organizações podem ter uma visão abrangente de toda a cadeia de suprimentos.



Previsão aprimorada: O transporte na cadeia de suprimentos global requer projeções precisas (link externo ao site ibm.com) para planejar o carregamento de remessas, coletas e roteirização.1 Essa visibilidade na cadeia de suprimentos possibilita que as empresas planejem e aprimorem a eficiência em benefício delas e de seus clientes. Ao rastrear remessas em diferentes cronogramas, as organizações obtêm uma visão geral mais ampla de seus negócios.



Maior satisfação do cliente: em cada etapa da cadeia de suprimentos, há uma transferência desde os fornecedores de matérias-primas até os fabricantes, transportadores, revendedores e varejistas, chegando aos clientes. A satisfação deles e a satisfação de seus clientes dependem de entregas pontuais ou notificações sobre atrasos, para que possam fazer planos alternativos. Usar o TMS para rastrear o movimento e alertar todos os participantes se houver atrasos (ou se algo será entregue antes da data e hora estimadas) mantém todos satisfeitos.



Melhor documentação: automatizando o processo de envio de mercadorias, um TMS melhora a documentação de várias maneiras; isso inclui padronizar todos os documentos para conformidade, criar uma cadeia de custódia digital, permitir atualizações de envio em tempo real e gerar um registro arquivado de documentos automaticamente.



Ofertas automatizadas: a oferta é o processo pelo qual os embarcadores podem solicitar várias propostas de transportadoras para qualquer necessidade de envio que tenham. O TMS pode organizar todas as informações que os embarcadores têm sobre transportadoras em potencial, pode contatá-las automaticamente (link externo ao site ibm.com) com as informações e termos principais, e aceitar ofertas, economizando custos e reduzindo o trabalho manual desnecessário.2



Mobilidade: embora muitas organizações operem principalmente seu TMS e gerenciem seus fluxos de trabalho em computadores desktop, ter um aplicativo móvel é essencial para empresas que utilizam a metodologia ágil que têm trabalhadores constantemente em movimento.