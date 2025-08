O que é uma economia circular?

A economia circular é um dos principais impulsionadores da sustentabilidade. As Nações Unidas destacaram o papel da circularidade no alcance de seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). E muitos governos, formuladores de políticas e organizações em todo o mundo estão explorando seu potencial para enfrentar desafios globais, como mudança climática, perda de biodiversidade, interrupção da extração de materiais e outras questões ambientais.

Por exemplo, pesquisas descobriram que a extração e o processamento de recursos naturais contribuem para metade das emissões totais de gases de efeito estufa do mundo e mais de 90% da perda de biodiversidade e do estresse hídrico ao redor da Terra.1 Mantendo os recursos em uso por mais tempo, uma economia circular reduz a necessidade de extração de novos recursos, o que ajuda a conservar os recursos naturais e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Para esse fim, um estudo da Fundação Ellen MacArthur, uma das principais defensoras da economia circular, descobriu que a adoção do modelo econômico alternativo poderia reduzir as emissões de dióxido de carbono da Europa pela metade.2 Além disso, pode criar oportunidades econômicas e gerar valor para as empresas e a sociedade. Pesquisas sugerem que a economia circular poderia criar USD 4,5 trilhões em novos produtos econômicos.3