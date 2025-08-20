O que é um relatório de sustentabilidade?

A prática engloba métricas ambientais, sociais e de governança (ESG). No entanto, um relatório de sustentabilidade difere de um relatório ESG, pois a ESG concentra-se na avaliação do desempenho das empresas em relação às métricas de ESG, enquanto a sustentabilidade adota uma abordagem mais ampla e analisa modelos de negócios e metodologias mais amplos.



Mais especificamente, um relatório ESG utiliza um conjunto de métricas para avaliar iniciativas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Usando várias estruturas de relatórios ESG (link fora de ibm.com), as empresas podem informar as partes interessadas sobre seu impacto positivo na sociedade e no ambiente, bem como suas práticas de governança corporativa.

Um relatório de sustentabilidade, por outro lado, incentiva práticas comerciais mais responsáveis e éticas, considerando o relacionamento da organização com o mundo ao seu redor. Como sustentabilidade é um conceito complexo, há várias estruturas de relatórios que as empresas podem utilizar, embora a maioria inclua termos e conceitos importantes, como desenvolvimento sustentável, emissões de carbono, cadeia de suprimentos e responsabilidade social corporativa (CSR).

Uma das principais diferenças entre ESG e sustentabilidade é a noção de motivação versus resultados. Um relatório de sustentabilidade examina o modelo de negócios ou as metodologias que motivam uma empresa e seus funcionários a agir no melhor interesse da sociedade. Um relatório ESG é a medição e o resultado dessas iniciativas e oferece às empresas e aos investidores os dados ESG necessários para informar a tomada de decisões.

Da mesma forma que a CSR, os relatórios de ESG e de sustentabilidade ajudam as organizações a melhorar a confiança e a reputação entre os consumidores, estabelecendo metas, atingindo objetivos de redução e superando os padrões de referência do setor. As empresas podem melhorar consideravelmente a tomada de decisões e a gestão de riscos considerando as três dimensões da sustentabilidade em sua estratégia maior de sustentabilidade.