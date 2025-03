A forma como as organizações criam uma estratégia de sourcing varia de acordo com o tamanho da empresa, as metas de negócios e o setor. No entanto, essas cinco etapas são frequentemente encontradas em estratégias de sourcing eficazes:

1. Definição de metas. Uma primeira etapa comum envolve a identificação de metas e KPIs específicos. Essas metas podem incluir reduzir custos, melhorar a qualidade dos produtos ou gerenciar os riscos do fornecedor.



2. Análise das atividades de sourcing atuais. Em seguida, as equipes de procurement podem analisar dados históricos de sourcing e processos de negócios para identificar áreas de melhoria, examinar de perto o desempenho dos fornecedores ou ver onde podem reduzir gastos ineficientes.

3. Avaliação do mercado. A pesquisa de mercado e os dados da concorrência são críticos para a tomada de decisões de sourcing estratégico. Informações relacionadas a hábitos de consumo, tendências do setor, melhores práticas e fatores econômicos e geopolíticos podem ajudar as empresas a entender seu lugar no mercado.

4. Verificação e seleção de fornecedores. Estabelecer um processo para avaliar e selecionar fornecedores é uma etapa crítica. Considere a qualidade do fornecedor, a confiabilidade financeira, o valor e o alinhamento de cultura e o potencial para uma parceria de longo prazo. As equipes podem usar uma combinação de entrevistas com fornecedores, solicitações de propostas (RFPs), solicitações de orçamentos (RFQs), quadros de avaliação e muito mais para ajudar na seleção.

5. Avaliação contínua do desempenho do fornecedor. Um plano de sourcing excelente e estratégico não termina na assinatura do contrato. Garanta o sucesso a longo prazo com análise contínua de desempenho por meio de auditorias regulares, monitoramento de KPIs, gerenciamento de relacionamento com fornecedores e coleta de feedback. Em seguida, ajuste conforme a necessidade para se alinhar às metas definidas na etapa um.