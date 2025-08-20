O que é o resultado final triplo?

O resultado final triplo é dividido em três P's que ajudam as organizações a visualizar e integrar melhor as práticas sustentáveis em todo o negócio. Mais detalhadamente, eles são:

Pessoas

Isso abrange o impacto social de uma empresa para todos os stakeholders e como ele cria valor para elas agora e nas gerações futuras. Isso inclui clientes, a comunidade mais ampla na qual a empresa opera, colaboradores, parceiros da cadeia de suprimentos e fornecedores. Estreitamente ligada à responsabilidade social corporativa (RSC), essa linha de base inclui iniciativas de capital humano que promovem a equidade social tanto dentro quanto fora do negócio.

Planeta

Este é o impacto de um negócio no ambiente natural e sistemas ecológicos com o objetivo de causar o menor dano com o maior benefício. Esse resultado final geralmente exige mais esforço de medição do que pessoas e lucro. Isso pode incentivar iniciativas como avaliações do ciclo de vida do produto, bem como estratégias maiores para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Prosperidade

Também conhecido como "lucro", esse resultado se concentra no impacto econômico geral de uma empresa. Isso muitas vezes é mal interpretado como, ou limitado à, definição tradicional de lucros internos na contabilidade. No entanto, neste contexto, lucro ou prosperidade refletem os benefícios econômicos que a sociedade recebe da estratégia de negócios de uma organização, como o pagamento responsável de impostos e a criação de empregos.