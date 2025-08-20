O que é o resultado final triplo?

Publicado: 1 de dezembro de 2023
contribuidores: Alexandra Jonker
O resultado final triplo (TBL) é uma estrutura de sustentabilidade que gira em torno dos três P's: pessoas, planeta e proveito. Ao maximizar os três aspectos principais, as organizações têm maior probabilidade de ter um impacto positivo no mundo, ao mesmo tempo em que melhoram o desempenho financeiro.
O conceito de resultado final triplo sugere que os resultados comerciais não podem ser medidos apenas pelos resultados financeiros. Em vez disso, eles também devem considerar o bem-estar das pessoas e do planeta. Isso significa que as organizações que adotam estruturas TBL são responsáveis por todas as partes interessadas, não apenas pelos acionistas.
O resultado final triplo é dividido em três P's que ajudam as organizações a visualizar e integrar melhor as práticas sustentáveis em todo o negócio. Mais detalhadamente, eles são:
Pessoas
Isso abrange o impacto social de uma empresa para todos os stakeholders e como ele cria valor para elas agora e nas gerações futuras. Isso inclui clientes, a comunidade mais ampla na qual a empresa opera, colaboradores, parceiros da cadeia de suprimentos e fornecedores. Estreitamente ligada à responsabilidade social corporativa (RSC), essa linha de base inclui iniciativas de capital humano que promovem a equidade social tanto dentro quanto fora do negócio.
Planeta
Este é o impacto de um negócio no ambiente natural e sistemas ecológicos com o objetivo de causar o menor dano com o maior benefício. Esse resultado final geralmente exige mais esforço de medição do que pessoas e lucro. Isso pode incentivar iniciativas como avaliações do ciclo de vida do produto, bem como estratégias maiores para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
Prosperidade
Também conhecido como "lucro", esse resultado se concentra no impacto econômico geral de uma empresa. Isso muitas vezes é mal interpretado como, ou limitado à, definição tradicional de lucros internos na contabilidade. No entanto, neste contexto, lucro ou prosperidade refletem os benefícios econômicos que a sociedade recebe da estratégia de negócios de uma organização, como o pagamento responsável de impostos e a criação de empregos.
John Elkington popularizou pela primeira vez o termo "resultado final triplo" em 1994, quando ele estava desafiando as empresas a expandir seu foco além dos lucros para melhorar as condições para as pessoas e a saúde do planeta.
A ideia do resultado final triplo e a necessidade de considerar as questões sociais e ambientais podem ser encontradas em benchmarks de sustentabilidade posteriores, como o Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) e o Global Reporting Initiative (GRI). Em seguida, vieram as estratégias contábeis, como retorno social sobre o investimento (SROI), contabilidade de custo total, estruturas de relatórios ESG e muitas outras.
Mas, de acordo com Elkington, os resultados finais triplos não deveriam se tornar uma estrutura contábil ou uma ferramenta contábil. Em vez disso, era um método para inspirar o pensamento crítico sobre o capitalismo que encorajaria mudanças duradouras no sistema.
Tirando alguns dos primeiros adeptos, Elkington observa que muitos líderes empresariais ainda enfrentam dificuldades para avançar no aspecto social e ambiental na mesma proporção que fazem com os lucros.De tal forma que, em 2018, em seu artigo na Harvard Business Review, ele defendeu a necessidade de uma "nova onda" da TBL que promovesse de maneira mais profunda seu propósito original.1
Hoje, as B Corporations têm o TBL em seu núcleo e são o que Elkington considera ser "um raio brilhante de esperança" para o futuro do conceito.
Práticas de negócios sustentáveis são cada vez mais atraentes para clientes e investidores. Metade dos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis ou por uma marca com foco na sustentabilidade. E os consumidores orientados por propósitos, que escolhem produtos e marcas com base em quão bem se alinham aos seus valores, agora representam o maior segmento de mercado (44%). Além disso, legislações relacionadas ao impacto ambiental e social estão sendo promovidas e adotadas globalmente, como a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD).
Um modelo de negócios que considera os três Ps pode ajudar as organizações à medida que elas buscam responsabilidade social corporativa (CSR). A CSR aumenta a conscientização das práticas sustentáveis e iniciativas de uma organização que contribuem para o bem-estar da sociedade. O TBL pode trabalhar como uma ferramenta interna para engajar os negócios na busca desses objetivos de CSR e adotá-los no centro das operações. Medições de terceiros, como métricas ambientais, sociais e de governança (ESG), podem fornecer evidências quantificáveis de seu sucesso para relatórios.
Uma estrutura de resultado final triplo também pode criar valor interno. Uma empresa que possui práticas comerciais sustentáveis e baseadas em valores pode incentivar a retenção de funcionários, diminuir o risco (devido à resiliência da cadeia de suprimentos) e reduzir os custos de produção e manutenção.
As organizações podem considerar as seguintes iniciativas e estratégias dentro de cada um dos três P's ao montar uma abordagem de resultado final triplo:
Pessoas
Garantir o patrimônio social inclui práticas internas e externas. Pode ser tão simples quanto parcerias com organizações sem fins lucrativos que incentivam o voluntariado dos funcionários ou tão complexo quanto reconfigurar cadeias de suprimentos para garantir práticas comerciais justas. Como ponto de partida, uma empresa que busca seguir uma estrutura de TBL tendo como base "pessoas" pode garantir que não está explorando nenhum dos recursos humanos com os quais a organização interage ou afeta, adotando práticas trabalhistas justas e mantendo um ambiente de trabalho limpo e seguro.
Planeta
Mesmo as menores empresas podem fazer mudanças para reduzir seus impactos ambientais negativos e os efeitos da mudança climática. Por exemplo, encontrar formas de limitar o consumo de energia ou usar fontes de energia renovável para reduzir sua pegada de carbono e apoiar metas de neutralidade de carbono; reduzir o desperdício simplificando processos e reciclando ou mudando para materiais de origem ética pode contribuir para o nível de sustentabilidade ambiental de uma organização.
Prosperidade
O aspecto econômico central leva em conta todos os indicadores econômicos que uma organização tem controle. Um exemplo claro disso pode ser encontrado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O oitavo objetivo trabalha para promover "crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos."2 Em um nível organizacional, isso pode variar desde garantir práticas trabalhistas justas tanto internamente quanto por parte de fornecedores até adotar políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem a criação de empregos, o empreendedorismo e a inovação.
O movimento B Corp é fundamentado nos princípios do TBL. As empresas B certificadas são "líderes no movimento global para uma economia inclusiva, equitativa e regenerativa".3 Ao contrário de outras certificações de negócios, a certificação B Corp mede todo o impacto social e ambiental da empresa. A certificação pode ajudar a construir a confiança do cliente, atrair e reter colaboradores e atrair investidores.
Para obter a certificação, as empresas precisam demonstrar altos padrões de desempenho social e ambiental, responsabilidade perante os stakeholders e transparência. Em seguida, são obrigadas a passar pelo mesmo processo de verificação a cada três anos para renovar a certificação.
No Reino Unido, existem empresas de interesse comunitário (CIC) para beneficiar a comunidade em vez de os acionistas. Eles são considerados empresas sociais pelo governo, o que significa que ajudam pessoas ou comunidades.
Para se tornarem uma CIC, as empresas devem ter uma declaração de interesse comunitário que explique o que a empresa planeja fazer; um bloqueio de ativos, que é um compromisso legal de usar os ativos apenas para objetivos sociais e limitar o dinheiro que pode ser pago aos acionistas; uma constituição e, por fim, aprovação pelo regulador de empresas de interesse comunitário.4
As instituições financeiras também estão adotando uma abordagem TBL. O resultado final triplo é o núcleo da Global Alliance for Banking on Values (GABV), uma rede internacional de bancos independentes que trabalham para proporcionar desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável. Alguns dos principais objetivos do GABV são tornar o setor bancário mais transparente e expandir a prática do setor bancário baseado em valores.
Pode ser difícil medir o impacto social e ambiental com métricas padrão. Por exemplo, o impacto de uma estratégia de TBL engloba relações com funcionários e fornecedores, impostos pagos, pegada de carbono, influência da comunidade e muito mais.
Em vez disso, algumas empresas podem optar por adotar e se concentrar em medições que se alinham com sua estratégia de resultado final triplo, como estruturas de relatórios ESG. Além disso, o uso de ferramentas que permitem automação, visibilidade de dados, definição e rastreamento de metas e avaliações da cadeia de valor pode ajudar a simplificar a quantificação do resultado final triplo.
