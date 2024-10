Quais são os diferentes tipos de sourcing?

Outsourcing



O outsourcing é o uso de uma terceira parte, nacional ou estrangeira, para realizar uma atividade ou fornecer bens ou serviços que normalmente seriam feitos internamente. As empresas geralmente terceirizam tarefas e funções não essenciais que são semelhantes entre organizações, como operações de back-office (contabilidade, TI e recursos humanos) e operações de front-office (vendas, marketing e atendimento ao cliente). Os principais motivadores do outsourcing são a redução de custos; a flexibilidade para ampliar ou reduzir funções e bens ou serviços conforme necessário; e maior acesso a skills ou matérias-primas específicas.

A tendência em direção à transformação digital fez com que muitas organizações fortalecessem suas operações por meio de outsourcing de processos de negócios. Isso mudou fundamentalmente o mercado de terceirização. Hoje, as empresas buscam além do outsourcing offshore e da arbitragem de mão de obra, utilizando inteligência artificial (IA) e automação para criar eficiências e modernizar processos.

Subcontratação faz parte do outsourcing. Ela envolve a terceirização de uma tarefa ou obrigação específica para um subcontratado ou prestador de serviços. A subcontratação é comum em setores mais complexos, como a construção, e geralmente é uma relação temporária.

Insourcing

Os fornecedores mais adequados podem estar dentro da própria organização. O insourcing utiliza recursos internos, como uma pessoa ou departamento específico, para realizar tarefas que poderiam ser terceirizadas ou já foram anteriormente. Manter tarefas e funções internamente oferece uma vantagem competitiva, pois as organizações podem ter maior consistência em seus produtos e serviços.

Embora muitas vezes seja uma estratégia de redução de custos, o insourcing também dá às organizações maior controle sobre uma atividade e acelera sua execução. Isso ocorre porque os recursos necessários já existem na organização; os funcionários que realizam a tarefa já estão familiarizados com a cultura, os produtos, serviços e base de clientes da empresa, eles podem precisar apenas de algum treinamento ou aprimoramento de skills. No entanto, em algumas situações, um modelo de insourcing pode optar por integrar novos funcionários ou processos na organização para alcançar objetivos específicos.

Near-sourcing

Near-sourcing, ou nearshoring, envolve mover as atividades de sourcing para mais perto de onde os bens ou serviços são vendidos. Pode ser considerado uma estratégia alternativa ao outsourcing: enquanto a terceirização para países distantes pode oferecer custos de mão de obra mais baixos, é mais difícil e caro gerenciar a logística. A terceirização para um local mais próximo facilita o gerenciamento das relações com parceiros, além de reduzir os custos de transporte e os prazos de entrega. Em alguns casos, o fornecedor contratado ainda pode operar em um país vizinho, como uma empresa dos EUA terceirizando para o México.

Near-sourcing também pode reduzir riscos. Por exemplo, as interrupções na cadeia de suprimentos são difíceis de prever. Mas, com fábricas ou armazéns mais próximos dos destinatários do produto ou serviço final, a entrega ao cliente é menos provável de ser atrasada ou cancelada em caso de desastres naturais ou instabilidade geopolítica.

Single sourcing

Single sourcing (ou fornecedor único) é a escolha de um único fornecedor para todas as matérias-primas, bens e serviços. Isso pode criar exclusividade de produtos com materiais únicos e reduzir o tempo gasto em negociações de contratos e seleção de fornecedores. O single sourcing também simplifica as cadeias de suprimentos, o que facilita para as organizações garantir produtos de qualidade e manter padrões de sourcing ético.

Embora single sourcing seja muitas vezes usado de forma intercambiável com sole sourcing, os dois termos são distintos: single sourcing é uma estratégia específica onde uma empresa escolhe apenas um fornecedor, mas tem outras opções disponíveis. Já uma estratégia de sole sourcing ocorre quando há apenas um fornecedor para um determinado produto ou serviço, impossibilitando a escolha de alternativas.

Global sourcing

Aquisição global é a obtenção de bens ou serviços de fornecedores em mercados globais. Isso oferece às empresas acesso a recursos de baixo custo, incentivos como isenções fiscais e habilidades potencialmente indisponíveis em sua região. Embora seja comumente exemplificada por serviços terceirizados na Índia, China e Europa Oriental, a aquisição global não é sinônima de aquisição em países de baixo custo, pois esta última depende de menores custos de mão de obra e produção. Em contrapartida, as empresas podem optar pela aquisição global quando trabalhadores qualificados são difíceis de encontrar localmente, mesmo que não obtenham economia de custos com a prática.

As empresas utilizam a aquisição global para acessar habilidades e tecnologias avançadas, por meio de terceirização de processos de negócios, como mencionado anteriormente. No entanto, as interrupções na cadeia de suprimentos, resultantes da pandemia de COVID-19 e de recentes eventos climáticos, revelaram o risco da dependência de fornecedores, habilidades e parceiros em regiões distantes das operações.

Empreendimentos conjuntos

Joint ventures são parcerias entre organizações para alcançar um objetivo comum. Trabalhando juntas e combinando forças e recursos, as organizações podem realizar mais, e de forma mais rápida, do que se estivessem conduzindo um projeto de maneira independente. Elas também podem esperar economias de custos ao compartilhar mão de obra e skills; tecnologia e inovação; orçamentos de marketing e publicidade; e outras funções e processos bem estabelecidos, como manufatura ou logística. Por exemplo, empresas em uma joint venture podem usar as economias de escala da organização maior para produzir bens ou serviços com uma vantagem de custo inatingível para a empresa menor. No campo da cadeia de suprimentos, as joint ventures podem aumentar o poder de barganha com fornecedores, além de limitar riscos.

Para organizações que fazem parceria com empresas em um mercado estrangeiro, as joint ventures também oferecem oportunidades de exposição a um público mais amplo. Da mesma forma, empresas que se associam a marcas com reputações positivas podem melhorar sua própria reputação por associação.

Integração vertical

A integração vertical ocorre quando uma organização expande suas próprias operações de cadeia de suprimentos em vez de terceirizá-las. A integração vertical requer um investimento inicial significativo, mas permite que as organizações assumam o controle total de suas operações de cadeia de suprimentos e processos de produção. Isso é comum entre fabricantes que desejam vender diretamente aos clientes em vez de depender de distribuidores.

A integração vertical tem duas direções, integração para trás e integração para frente:

Integração para trás, ou integração upstream, ocorre quando uma empresa se torna fornecedora de produtos ou serviços que utiliza para produzir seus próprios produtos ou serviços, através da compra de outra empresa ou da expansão de suas próprias operações. Em termos simples, a integração para trás elimina intermediários, melhora o controle e acelera o crescimento. Por exemplo, a Apple agora produz seus próprios chips, utilizados em sua linha de produtos tecnológicos.

A integração para frente, ou integração downstream, ocorre quando uma empresa assume o controle dos processos de distribuição ou pós-produção. Isso permite às empresas reduzir os custos de distribuição e ter mais controle sobre como vendem seus produtos ou serviços. Um exemplo seria uma marca de calçados que assume a venda de seus produtos, evitando grandes lojas de departamento e vendendo diretamente em suas próprias lojas de varejo.

Operações de serviço cativo

As operações de serviço cativo, ou centros cativos, são estabelecidas por organizações em países onde a empresa pode ainda não ter uma presença significativa, geralmente em mercados internacionais. Os trabalhadores nesses centros são totalmente empregados pela empresa. Os produtos ou serviços que produzem beneficiam diretamente a organização.

As vantagens dos centros cativos incluem acesso a um novo ou maior pool de talentos, redução de custos e maior controle sobre as operações em comparação à terceirização tradicional (o que reduz os riscos). No entanto, devido ao investimento inicial significativo necessário para os centros cativos, as empresas geralmente os estabelecem apenas em locais onde têm ambições de crescimento a longo prazo.

Métodos de sourcing estratégico: sourcing ético, responsável e sustentável

Há muitos tipos de estratégias de sourcing. O sourcing estratégico, especificamente, é uma estratégia de aquisição que leva em consideração os objetivos de longo prazo de uma empresa ao avaliar fornecedores potenciais. A prática do sourcing estratégico envolve a consideração de padrões de qualidade, desempenho do fornecedor, relação custo-benefício e como uma parceria de longo prazo com um fornecedor de alta qualidade fortalece e agiliza a cadeia de suprimentos como um todo.

O sourcing estratégico também considera a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa. Em um estudo recente da IBM, 77% dos consumidores pesquisados disseram que comprar de marcas sustentáveis ou ambientalmente responsáveis é importante.

As empresas que se interessam por sourcing responsável precisarão tomar decisões de sourcing que considerem os impactos sociais, econômicos e ambientais de suas atividades de aquisição e fornecedores. Além de atender à demanda crescente dos clientes e stakeholders por transparência, o sourcing responsável é essencial para cumprir a nova e a já existente legislação relacionada ao impacto dos esforços e iniciativas de ambiental, social e governança (ESG) da organização, como a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) da União Europeia (UE).

As organizações também podem se concentrar em metas de sourcing sustentável ou aquisição sustentável, que enfatizam os impactos ambientais dos fornecedores e parceiros. Outras podem priorizar seus próprios padrões de sourcing ético, que garantem que os fornecedores pratiquem condições de trabalho justas, gerem impactos sociais positivos e sigam práticas de sustentabilidade ambiental. Muitas estão utilizando tecnologias emergentes, como o blockchain, para garantir isso.

Para saber mais sobre gerenciamento de relacionamento com fornecedores e como construir uma cadeia de suprimentos habilitada por tecnologia, explore o IBM® Sterling Supply Chain Intelligence Suite.