O que é blockchain para empresas?

Conheça a solução IBM blockchain Cadastre-se para receber atualizações sobre sustentabilidade
Ilustração com colagem de pictogramas de perfil facial, folha, nuvem
O que é blockchain para empresas?

Blockchain para empresas é construído em um livro-razão compartilhado e imutável que tem permissão para aumentar a eficiência entre parceiros confiáveis. Isto permite que as empresas realizem transações com mais fluidez e eficiência.

 Como o blockchain funciona para negócios?

Blockchain para empresas é valioso para entidades que fazem transações entre si. Com a tecnologia de contabilidade distribuída, os participantes autorizados podem acessar as mesmas informações ao mesmo tempo para melhorar a eficiência, gerar confiança e remover atritos. A blockchain também permite uma solução para dimensionar e escalar rapidamente, e muitas soluções podem ser adaptadas para executar várias tarefas em diversos setores. Blockchain para empresas oferece esses benefícios com base em quatro atributos exclusivos da tecnologia:

Consenso: os livros-razão compartilhados são atualizados somente depois que a transação é validada por todos os participantes relevantes envolvidos.

Replicação: quando um bloco — o registro de um evento — é aprovado, ele é criado automaticamente nos registros para todos os participantes desse canal. Cada parceiro de rede vê e compartilha uma única "realidade confiável" das transações.

Imutabilidade: mais blocos podem ser adicionados, mas não removidos, para que haja um registro permanente de cada transação, o que aumenta a confiança entre os stakeholders.

Segurança: Somente entidades autorizadas podem criar blocos e acessá-los. Somente parceiros confiáveis têm permissão de acesso.

Saiba como a blockchain pode transformar seus negócios
Líderes empresariais veem como a blockchain pode ajudar a desenvolver processos mais eficientes e novos modelos financeiros. Este guia prático inclui casos de uso e insights específicos do setor. Visualize sem custo e economize 50% no download completo ou na edição impressa.

 Baixe a prévia do Blockchain for Business
Aplicações de blockchain para empresas

Em todos os setores do mundo, a blockchain está ajudando a transformar os negócios. Uma maior confiança leva a uma maior eficiência, eliminando a duplicação de esforços. O Blockchain está revolucionando a cadeia de suprimentos, a distribuição de alimentos, os serviços financeiros, o governo, o varejo e muito mais.
Blockchain garante alimentos mais seguros

Todos nós comemos — e todos nós já tivemos dúvidas sobre a segurança ou o frescor dos alimentos. E se pudéssemos substituir essas dúvidas pela visibilidade de cada passo, da fazenda à mesa? Muitas empresas estão fazendo exatamente isso, compartilhando e usando dados do IBM Food Trust, criado na plataforma IBM Blockchain.

Descubra como produtores, processadores, distribuidores e varejistas estão tornando os alimentos mais seguros, prolongando a vida útil, reduzindo o desperdício e desbloqueando um melhor acesso a informações compartilhadas e seguras que afetam a todos nós.

 Saiba mais sobre o IBM Food Trust
A blockchain rastreia cada etapa do envio

Pense em tudo o que você utilizou hoje. Como chegou aqui? A cadeia de suprimentos atual é uma rede complexa de relacionamentos, programação, sistemas e dados. Até mesmo o menor erro pode levar a atrasos que têm um tremendo efeito cascata.

Com a digitalização e a automação de documentação em cadeias de suprimentos, o IBM Blockchain ajuda a gerenciar melhor os documentos em organizações e fronteiras. Incluindo embarcadores, portos, serviços aduaneiros, provedores de logística, bancos, seguradoras e outros, tudo em tempo real e com absoluta precisão.

 Aprenda sobre a IBM Blockchain para cadeia de suprimentos
Blockchain difunde a confiança em todos os lugares

Seja entre pessoas ou organizações, os relacionamentos florescem quando há mais confiança. De joias a seguros e alimentos, o IBM Blockchain pode elevar essa confiança a um nível totalmente novo. Ajudando as partes que estão realizando transações juntas a validar e compartilhar registros de transações imutáveis em um livro-razão privado e distribuído.

Esse registro compartilhado da verdade leva a tudo, desde menos papelada e menos disputas, até clientes mais felizes e formas totalmente novas de fazer negócios.

 Saiba sobre o impacto da IBM Blockchain em diferentes setores
Casos de uso

Aprenda como os inovadores em diferentes indústrias estão transformando seus negócios por meio de casos de uso construídos na IBM Blockchain Platform.

 Vertrax: Acendendo o sucesso em uma implementação multinuvem

A cadeia de suprimentos de petróleo e gás é uma interação complexa de coordenação e competição. Mas condições climáticas extremas e outros eventos inesperados podem causar estragos, e toda a cadeia de suprimentos sofre. O Vertrax Blockchain, desenvolvido na IBM Blockchain Platform e implantado na AWS para usuários multinuvem, traz novos insights sobre esses eventos para respostas mais rápidas.
Leia o artigo we.trade: Facilitando o comércio transfronteiriço com blockchain

Coletivamente, as pequenas e médias empresas são uma força econômica dinâmica. Individualmente, eles lutam para garantir o financiamento comercial de que precisam para crescer com seus bancos sobrecarregados demais para atender às suas necessidades. Com o we.trade, os principais bancos da Europa agora utilizam a eficiência do blockchain para reduzir grande parte do custo e do risco associados às solicitações de financiamento comercial das PMEs.

 Golden State Foods: gosto pela colaboração

Enquanto os alimentos percorrem a cadeia de suprimentos, como alguém pode realmente ter certeza de sua condição exata? Com blockchain, IoT e análise cognitiva. Um exemplo disso é a Golden State Foods. A CTO Guilda Javaheri e sua equipe estão proporcionando aos restaurantes de atendimento rápido uma visibilidade incomparável da jornada do alimento até o cliente, a cada passo do caminho.

 Leia o artigo
Soluções relacionadas
Blockchain Platform

A premiada IBM Blockchain Platform oferece o conjunto mais completo de software, serviços, ferramentas e código de amostra de blockchain disponíveis para o Hyperledger Fabric. Ele é tudo o que você precisa para criar, testar, controlar e gerenciar uma rede blockchain funcional em vários ambientes de nuvem.

 Saiba mais sobre a IBM Blockchain Platform
Consultoria em blockchain

Com mais de 500 engajamentos de clientes e mais de 1.600 especialistas técnicos e do setor, saiba por que o IBM Blockchain Services é o provedor de serviços mais bem classificado durante toda a sua jornada de blockchain.

 Saiba mais sobre consultoria em blockchain
Blockchain para suprimento de alimentos

O IBM Food Trust é a única rede do gênero que conecta os participantes de todo o fornecimento de alimentos por meio de um registro controlado, permanente e compartilhado dos dados do sistema alimentar. Você pode aumentar a segurança alimentar, ganhar novas eficiências e contribuir para seus resultados financeiros.

 Saiba mais sobre o IBM Food Trust
TradeLens

A TradeLens ajuda a supervisionar a logística de contêineres em todo o mundo, com mais de 150 exportadores, importadores, despachantes e autoridades aduaneiras em todo o mundo agora trabalhando de forma colaborativa em uma plataforma de cadeia de suprimentos aberta e neutra.

 Saiba mais sobre soluções de logística de contêineres
Recursos
Conceito isométrico de computadores Quantum, blockchain, tecnologia de TI ou codificação
Blockchain for Dummies
Mostra como o blockchain funciona, como as empresas visionárias o utilizam, como você pode começar a criar uma rede de blockchain para negócios e inclui casos de uso específicos do setor. O ebook gratuito está em sua terceira edição.
Vista do terminal de ônibus da Port Authority e dos arranha-céus ao entardecer na cidade de Nova York
Blockchain em poucas palavras: construção de soluções empresariais
Saiba o que realmente é a blockchain, seus principais benefícios, quatro componentes técnicos que tornam a blockchain uma maneira ideal de fortalecer as empresas e como começar.
Dê o próximo passo

O IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite é uma solução de otimização e automação baseada em IA. Projetado para organizações que lutam para resolver interrupções na cadeia de suprimentos por meio da transformação tradicional, o pacote facilita a resiliência e a sustentabilidade da rede de suprimentos, aumenta a agilidade e acelera a obtenção de valor por meio de insights acionáveis, fluxos de trabalho mais inteligentes e automação inteligente.

 Explore o Supply Chain Intelligence Suite Experimente sem custo por 30 dias