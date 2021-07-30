Blockchain para empresas é valioso para entidades que fazem transações entre si. Com a tecnologia de contabilidade distribuída, os participantes autorizados podem acessar as mesmas informações ao mesmo tempo para melhorar a eficiência, gerar confiança e remover atritos. A blockchain também permite uma solução para dimensionar e escalar rapidamente, e muitas soluções podem ser adaptadas para executar várias tarefas em diversos setores. Blockchain para empresas oferece esses benefícios com base em quatro atributos exclusivos da tecnologia:

Consenso: os livros-razão compartilhados são atualizados somente depois que a transação é validada por todos os participantes relevantes envolvidos.

Replicação: quando um bloco — o registro de um evento — é aprovado, ele é criado automaticamente nos registros para todos os participantes desse canal. Cada parceiro de rede vê e compartilha uma única "realidade confiável" das transações.

Imutabilidade: mais blocos podem ser adicionados, mas não removidos, para que haja um registro permanente de cada transação, o que aumenta a confiança entre os stakeholders.

Segurança: Somente entidades autorizadas podem criar blocos e acessá-los. Somente parceiros confiáveis têm permissão de acesso.

Saiba como a blockchain pode transformar seus negócios

