Blockchain para empresas é construído em um livro-razão compartilhado e imutável que tem permissão para aumentar a eficiência entre parceiros confiáveis. Isto permite que as empresas realizem transações com mais fluidez e eficiência.
Blockchain para empresas é valioso para entidades que fazem transações entre si. Com a tecnologia de contabilidade distribuída, os participantes autorizados podem acessar as mesmas informações ao mesmo tempo para melhorar a eficiência, gerar confiança e remover atritos. A blockchain também permite uma solução para dimensionar e escalar rapidamente, e muitas soluções podem ser adaptadas para executar várias tarefas em diversos setores. Blockchain para empresas oferece esses benefícios com base em quatro atributos exclusivos da tecnologia:
Consenso: os livros-razão compartilhados são atualizados somente depois que a transação é validada por todos os participantes relevantes envolvidos.
Replicação: quando um bloco — o registro de um evento — é aprovado, ele é criado automaticamente nos registros para todos os participantes desse canal. Cada parceiro de rede vê e compartilha uma única "realidade confiável" das transações.
Imutabilidade: mais blocos podem ser adicionados, mas não removidos, para que haja um registro permanente de cada transação, o que aumenta a confiança entre os stakeholders.
Segurança: Somente entidades autorizadas podem criar blocos e acessá-los. Somente parceiros confiáveis têm permissão de acesso.
Em todos os setores do mundo, a blockchain está ajudando a transformar os negócios. Uma maior confiança leva a uma maior eficiência, eliminando a duplicação de esforços. O Blockchain está revolucionando a cadeia de suprimentos, a distribuição de alimentos, os serviços financeiros, o governo, o varejo e muito mais.
Todos nós comemos — e todos nós já tivemos dúvidas sobre a segurança ou o frescor dos alimentos. E se pudéssemos substituir essas dúvidas pela visibilidade de cada passo, da fazenda à mesa? Muitas empresas estão fazendo exatamente isso, compartilhando e usando dados do IBM Food Trust, criado na plataforma IBM Blockchain.
Descubra como produtores, processadores, distribuidores e varejistas estão tornando os alimentos mais seguros, prolongando a vida útil, reduzindo o desperdício e desbloqueando um melhor acesso a informações compartilhadas e seguras que afetam a todos nós.
Pense em tudo o que você utilizou hoje. Como chegou aqui? A cadeia de suprimentos atual é uma rede complexa de relacionamentos, programação, sistemas e dados. Até mesmo o menor erro pode levar a atrasos que têm um tremendo efeito cascata.
Com a digitalização e a automação de documentação em cadeias de suprimentos, o IBM Blockchain ajuda a gerenciar melhor os documentos em organizações e fronteiras. Incluindo embarcadores, portos, serviços aduaneiros, provedores de logística, bancos, seguradoras e outros, tudo em tempo real e com absoluta precisão.
Seja entre pessoas ou organizações, os relacionamentos florescem quando há mais confiança. De joias a seguros e alimentos, o IBM Blockchain pode elevar essa confiança a um nível totalmente novo. Ajudando as partes que estão realizando transações juntas a validar e compartilhar registros de transações imutáveis em um livro-razão privado e distribuído.
Esse registro compartilhado da verdade leva a tudo, desde menos papelada e menos disputas, até clientes mais felizes e formas totalmente novas de fazer negócios.
Aprenda como os inovadores em diferentes indústrias estão transformando seus negócios por meio de casos de uso construídos na IBM Blockchain Platform.
A cadeia de suprimentos de petróleo e gás é uma interação complexa de coordenação e competição. Mas condições climáticas extremas e outros eventos inesperados podem causar estragos, e toda a cadeia de suprimentos sofre. O Vertrax Blockchain, desenvolvido na IBM Blockchain Platform e implantado na AWS para usuários multinuvem, traz novos insights sobre esses eventos para respostas mais rápidas.
Coletivamente, as pequenas e médias empresas são uma força econômica dinâmica. Individualmente, eles lutam para garantir o financiamento comercial de que precisam para crescer com seus bancos sobrecarregados demais para atender às suas necessidades. Com o we.trade, os principais bancos da Europa agora utilizam a eficiência do blockchain para reduzir grande parte do custo e do risco associados às solicitações de financiamento comercial das PMEs.
Enquanto os alimentos percorrem a cadeia de suprimentos, como alguém pode realmente ter certeza de sua condição exata? Com blockchain, IoT e análise cognitiva. Um exemplo disso é a Golden State Foods. A CTO Guilda Javaheri e sua equipe estão proporcionando aos restaurantes de atendimento rápido uma visibilidade incomparável da jornada do alimento até o cliente, a cada passo do caminho.
A premiada IBM Blockchain Platform oferece o conjunto mais completo de software, serviços, ferramentas e código de amostra de blockchain disponíveis para o Hyperledger Fabric. Ele é tudo o que você precisa para criar, testar, controlar e gerenciar uma rede blockchain funcional em vários ambientes de nuvem.
Com mais de 500 engajamentos de clientes e mais de 1.600 especialistas técnicos e do setor, saiba por que o IBM Blockchain Services é o provedor de serviços mais bem classificado durante toda a sua jornada de blockchain.
O IBM Food Trust é a única rede do gênero que conecta os participantes de todo o fornecimento de alimentos por meio de um registro controlado, permanente e compartilhado dos dados do sistema alimentar. Você pode aumentar a segurança alimentar, ganhar novas eficiências e contribuir para seus resultados financeiros.
A TradeLens ajuda a supervisionar a logística de contêineres em todo o mundo, com mais de 150 exportadores, importadores, despachantes e autoridades aduaneiras em todo o mundo agora trabalhando de forma colaborativa em uma plataforma de cadeia de suprimentos aberta e neutra.
O IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite é uma solução de otimização e automação baseada em IA. Projetado para organizações que lutam para resolver interrupções na cadeia de suprimentos por meio da transformação tradicional, o pacote facilita a resiliência e a sustentabilidade da rede de suprimentos, aumenta a agilidade e acelera a obtenção de valor por meio de insights acionáveis, fluxos de trabalho mais inteligentes e automação inteligente.