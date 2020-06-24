Se sua aplicação é como a maioria das aplicações que vemos que estão começando o caminho para ser refatorada em microsserviços, provavelmente podemos assumir com segurança que ela está funcionando com um único e grande banco de dados relacional. Além do mais, há uma chance quase igual de que esse banco de dados seja um Oracle Database — todo o resto dos bancos de dados relacionais (DB2, SQL Server, Informix ou até mesmo um banco de dados de código aberto como MySQL ou Postgres) dividem o restante da Compartilhe. Na verdade, sair do banco de dados relacional corporativo (geralmente caro) é um dos benefícios frequentemente promovidos da refatoração para microsserviços.

Agora, há muito boas razões para escolher outros tipos de bancos de dados - seja NewSQL ou NoSQL para muitos microsserviços. No entanto, abandonar todo o seu banco de dados relacional atual de uma só vez costuma ser uma decisão temerária. Em vez disso, você pode querer olhar para uma abordagem mais incremental para mudar seu banco de dados, assim como defendemos uma abordagem incremental para refatorar seu código Java existente.

No entanto, assim como a abordagem incremental para programação que defendemos, o maior problema em seguir uma abordagem incremental para refatoração de banco de dados é decidir por onde começar. A primeira decisão que você tem que tomar depois de decidir sobre uma abordagem incremental é se deve usar um grande banco de dados ou muitos bancos de dados pequenos. No início, isso parece sem sentido. É claro que você não quer um grande banco de dados, é isso que você tem no seu monólito! Mas vamos explicar o que queremos dizer primeiro.

Essencialmente, o lugar para começar é fazer uma distinção entre um servidor de banco de dados e um esquema de banco de dados. Para aqueles que estão familiarizados com bancos de dados em escala empresarial como Oracle ou Db2, isso é natural, porque as empresas geralmente têm um grande servidor Oracle (ou RAC, que é um servidor grande composto por muitos servidores menores) no qual várias equipes hospedarão seus próprios bancos de dados separados (cada um representado por um esquema separado). A razão pela qual isso é feito é que o licenciamento geralmente é por CPU, e a empresa quer maximizar a quantidade de uso que pode obter pelo seu dinheiro. Reunir várias equipes em um grande servidor é uma forma de fazer isso. Para aqueles que estão mais familiarizados com bancos de dados de código aberto, como MySQL ou PostgreSQL, isso é um pouco menos comum porque a distinção é menos necessária.

Isso é importante porque, quando estamos falando sobre a construção de bancos de dados para microsserviços, é importante reduzir ou eliminar o acoplamento no banco de dados, mas isso na verdade significa o acoplamento no nível do esquema do banco de dados. Surgem problemas quando você tem dois microsserviços diferentes que usam as mesmas informações — as mesmas tabelas dentro do mesmo esquema. Você entende o que queremos dizer quando olha para a Figura 1.