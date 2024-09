O MongoDB é um sistema de gerenciamento de banco de dados NoSQL bastante conhecido que armazena dados como documentos BSON (JSON binário). É usado frequentemente para big data e aplicativos em tempo real em execução em vários locais diferentes. Relativo ao teorema CAP, o MongoDB é um armazenamento de dados CP, ou seja, resolve partições de rede mantendo a consistência, porém, não oferece disponibilidade.

O MongoDB é um sistema de mestre único, cada conjunto de réplica (link externo à ibm.com) pode ter apenas um nó primário que recebe todas as operações de gravação. Todos os outros nós no mesmo conjunto de réplicas são nós secundários que replicam o log de operação do nó primário e o aplicam ao seu próprio conjunto de dados. Por padrão, os clientes leem a partir do nó primário, mas também podem especificar uma preferência de leitura (link externo à ibm.com) que os permite ler a partir de nós secundários.

Quando o nó primário fica indisponível, o nó secundário com o log de operação mais recente será eleito como o novo nó primário. Uma vez que todos os outros nós secundários passam a acompanhar o novo mestre, o cluster torna-se disponível novamente. Como os clientes não podem fazer nenhuma solicitação de gravação durante este intervalo, os dados permanecem consistentes em toda a rede.