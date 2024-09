Alguns dos recursos mais importantes e notáveis do Redis são:

Redis Sentinel

Redis Sentinel (link externo à IBM) é um sistema independente distribuído que ajuda os desenvolvedores a calibrar suas instâncias para oferecer alta disponibilidade para os clientes. O Sentinel usa diversos processos de monitoramento, notificações e failovers automáticos para informar aos usuários quando houver algum problema com as instâncias de mestre e escravo, além de reconfigurar automaticamente novas conexões de aplicativos quando necessário.

Redis Cluster

Redis Cluster (link externo à IBM) é uma implementação distribuída do Redis que divide automaticamente conjuntos de dados entre diversos nós. Isso permite alcançar um desempenho e uma escalabilidade melhor das implementações do banco de dados, além de assegurar operações contínuas caso os subconjuntos de nós não consigam se comunicar com o resto do cluster.

Redis Pub/Sub

Como o Redis suporta o uso dos comandos de publicação e assinatura (Pub/Sub) (link externo à IBM), os usuários podem criar serviços de chat e de mensagens de alto desempenho em todos os aplicativos e serviços. Isso inclui o uso de dados da lista de estruturas para executar operações atômicas e para recursos de bloqueio.

Persistência do Redis

O Redis usa armazenamento persistente em disco (link externo à IBM) projetado para suportar indisponibilidade do processo e gargalos da rede. O Redis pode manter conjuntos de dados fazendo capturas instantâneas de dados regularmente e anexando-as com alterações à medida que se tornam disponíveis. O Redis pode então ser configurado para gerar esses backups banco de dados sob demanda ou em intervalos automáticos para assegurar a durabilidade e a integridade do banco de dados.