A IA pode ajudar a avançar quase todas as áreas da saúde, desde a obtenção de insights sobre tratamentos e o suporte às necessidades dos usuários até a identificação de insights a partir de dados de pacientes e a revelação de padrões. Com os dados dos pacientes no blockchain, incluindo registros eletrônicos de saúde, as organizações podem trabalhar juntas para melhorar o atendimento, enquanto protegem a privacidade dos pacientes.