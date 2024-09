O que é arquitetura de nuvem híbrida?

Antes da computação em nuvem, as empresas armazenavam dados e executavam as aplicações de software nos seus próprios data centers locais, compostos por servidores, hardware de rede e aplicações de softwares corporativos. Esta configuração de infraestrutura tradicional normalmente requer mais energia e espaço físico do que a infraestrutura baseada em nuvem. Com a computação em nuvem para empresas ganhando força e a necessidade de transformação digital aumentando, as organizações começaram a recorrer a soluções de nuvem híbrida para controlar custos e melhorar a agilidade geral.

O objetivo principal por trás de um modelo de nuvem híbrida é criar a flexibilidade necessária para migrar aplicações e cargas de trabalho para a nuvem e aproveitar os serviços de nuvem com base em necessidades de computação e outras circunstâncias. Por exemplo, os recursos de computação em nuvem pública e de armazenamento em nuvem podem ser dimensionados de forma rápida, automática e econômica em resposta a picos não planejados no tráfego, sem afetar as cargas de trabalho da nuvem privada. Esse recurso crítico da nuvem híbrida conhecido como "cloud bursting" oferece suporte às empresas com aumentos repentinos na demanda de computação, como varejistas online, que frequentemente usam "cloud bursting" para suportar o aumento no tráfego durante vendas relâmpago.