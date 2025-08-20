O que são compras sustentáveis?

A ameaça de mudança climática e os sinais de seus efeitos adversos podem ser observados na perda de biodiversidade, escassez de alimentos e água e um aumento nos desastres naturais. Em resposta, algumas organizações estão trabalhando para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GHG) ou eliminar resíduos de suas cadeias de suprimentos.

Além disso, espera-se cada vez mais que as empresas adotem práticas comerciais mais sustentáveis e mostrem seu progresso por meio de relatórios de sustentabilidade. Os stakeholders estão dando maior ênfase à implementação de iniciativas de ESG e responsabilidade social corporativa (CSR), e é por isso que legislações como a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) foram aprovadas. O CSRD exige que as empresas da União Europeia (UE) relatem sobre o impacto ambiental e sustentável de suas atividades comerciais, bem como de suas iniciativas de ESG, por meio de relatórios ESG.

Muitas organizações também estão considerando o que significa para suas operações aderir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Existem 17 ODS no total, embora os profissionais de compras provavelmente se concentrem no Objectivo 12, que insiste na necessidade de “garantir padrões sustentáveis de consumo e produção”. Para atingir o Objectivo 12, foram delineadas onze metas diferentes. Uma delas, a meta 12.7, visa especificamente “promover práticas de contratação pública que sejam sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais”.1

Todos os aspectos da aquisição, desde a tomada de decisões até o sourcing e a preparação para o futuro da função, podem ser examinados para garantir que as organizações tenham estratégias de compras sustentáveis acionáveis. Isso coloca pressão sobre a cadeia de suprimentos e os profissionais de compras para definir metas como reduzir a pegada de carbono de sua empresa, reduzindo as emissões, monitorando continuamente violações de direitos humanos, como o trabalho infantil, e adotando práticas de compras sustentáveis.