O que são compras sustentáveis?

As compras sustentáveis são definidas como a integração de critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) nos processos de aquisição de uma organização. Ele incentiva as empresas a obterem os produtos e serviços de que precisam, ao mesmo tempo em que considera o desenvolvimento sustentável, as expectativas dos stakeholders e os requisitos regulatórios.
Procurement refere-se a como as empresas adquirem os bens e serviços de que precisam de fontes externas para operar de forma eficiente. Muitas vezes, as organizações entram em um processo de licitação ou licitação competitiva para garantir que estão obtendo o melhor preço, equilibrando fatores como qualidade, localização e prazo. A compra sustentável difere na medida em que seu objetivo é que as organizações atendam às suas necessidades de produtos e serviços ao melhor preço possível, ao mesmo tempo em que têm um impacto positivo nas três dimensões da sustentabilidade: meio ambiente, sociedade e economia.
A compra sustentável pode se alinhar à estrutura dos resultados triplos (TBL), que prioriza as três pessoas, o planeta e o lucro. Essa estrutura sugere que, ao maximizar os três resultados, é mais provável que as organizações tenham um impacto positivo no mundo e, ao mesmo tempo, melhorem o desempenho financeiro.
As três dimensões da sustentabilidade são ambiental, social e econômica.
A sustentabilidade ambiental se concentra em combater questões ambientais, como as mudanças climáticas. Por exemplo, as empresas podem optar por reduzir seu impacto ambiental, afastando-se de recursos finitos como combustíveis fósseis e abraçando fontes de energia renovável.
A sustentabilidade social ainda não está tão claramente definida, embora tenha sido sugerido que ela engloba todas as atividades humanas e que todos os domínios da sustentabilidade remetem a um componente social. A sustentabilidade social prioriza os direitos humanos e reconhece que o bem-estar de todas as pessoas determina a longevidade, eficácia e sustentabilidade de uma sociedade.
A sustentabilidade econômica se refere a empresas sustentáveis (ou seja, lucrativas). Às vezes, isso pode parecer incompatível com a sustentabilidade ambiental, embora as empresas tenham feito avanços significativos para incorporar a sustentabilidade em seus negócios, adotando práticas mais conscientes do ponto de vista ambiental e social, como a compra sustentável.
A ameaça de mudança climática e os sinais de seus efeitos adversos podem ser observados na perda de biodiversidade, escassez de alimentos e água e um aumento nos desastres naturais. Em resposta, algumas organizações estão trabalhando para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GHG) ou eliminar resíduos de suas cadeias de suprimentos.
Além disso, espera-se cada vez mais que as empresas adotem práticas comerciais mais sustentáveis e mostrem seu progresso por meio de relatórios de sustentabilidade. Os stakeholders estão dando maior ênfase à implementação de iniciativas de ESG e responsabilidade social corporativa (CSR), e é por isso que legislações como a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) foram aprovadas. O CSRD exige que as empresas da União Europeia (UE) relatem sobre o impacto ambiental e sustentável de suas atividades comerciais, bem como de suas iniciativas de ESG, por meio de relatórios ESG.
Muitas organizações também estão considerando o que significa para suas operações aderir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Existem 17 ODS no total, embora os profissionais de compras provavelmente se concentrem no Objectivo 12, que insiste na necessidade de “garantir padrões sustentáveis de consumo e produção”. Para atingir o Objectivo 12, foram delineadas onze metas diferentes. Uma delas, a meta 12.7, visa especificamente “promover práticas de contratação pública que sejam sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais”.1
Todos os aspectos da aquisição, desde a tomada de decisões até o sourcing e a preparação para o futuro da função, podem ser examinados para garantir que as organizações tenham estratégias de compras sustentáveis acionáveis. Isso coloca pressão sobre a cadeia de suprimentos e os profissionais de compras para definir metas como reduzir a pegada de carbono de sua empresa, reduzindo as emissões, monitorando continuamente violações de direitos humanos, como o trabalho infantil, e adotando práticas de compras sustentáveis.
Dependendo da localização da organização, a compra sustentável pode ser exigida por várias leis e regulamentações.
Por exemplo, a UE exige que as empresas implementem práticas de compras sustentáveis, enquanto os Estados Unidos incentivam, mas não exigem a divulgação no setor privado. As organizações podem considerar as seguintes políticas, requisitos e padrões de compras ao definir sua estratégia de compras sustentáveis:
Foram introduzidas várias normas internacionais, como a ISO 20400:2017.2 Este documento fornece orientações sobre a implementação de práticas sustentáveis no processo de compras de uma empresa e pode ajudar a informar sua estratégia de gestão de cadeia de suprimentos sustentável.
As Diretivas de Compras Públicas da UE determinam que os processos de compras públicas consideram os critérios ESG.3 Nos Estados Unidos, uma nova proposta, a regra de aquisição de Produtos e Serviços Sustentáveis, foi apresentada pelo Conselho de Regulamentação de Aquisições Federais (FAR), orientando os compradores federais a adquirirem produtos e serviços sustentáveis.4
Muitas vezes, as empresas são incentivadas (ou obrigatórias) a divulgar seu desempenho de sustentabilidade e demonstrar seu compromisso com a compra sustentável. A Global Reporting Initiative (GRI) fornece uma estrutura para as organizações enquadrarem seus relatórios de sustentabilidade e ESG.
Em todos os setores, existem regulamentações específicas do setor que visam tornar o procurement mais sustentável. Organizações como o Sustainability Accounting Standards Board (SASB) fornecem padrões específicos do setor para ajudar as empresas a divulgar informações de sustentabilidade aos stakeholders.
Alguns benefícios notáveis das compras sustentáveis incluem:
Adotar políticas de compras sustentáveis, seja em uma escala global integrando a responsabilidade social corporativa ao processo de aquisição, ou em uma escala local utilizando apenas materiais reciclados, pode levar as empresas ao caminho para alcançar seus objetivos de sustentabilidade. Além disso, pode aumentar o valor da marca, melhorando a reputação da empresa e a pontuação ESG – o que pode criar uma vantagem competitiva.
Tomar decisões de compra mais sustentáveis pode melhorar as operações de aquisição e resultar em benefícios como reduções de custos a curto e longo prazo. Por exemplo, uma empresa que prioriza o sourcing sustentável pode obter um preço melhor em matérias-primas, trabalhando com empresas de pequeno a médio porte locais. A longo prazo, eles podem achar que localizar sua cadeia de suprimentos ajuda a reduzir suas emissões de GHG.
A chave para uma gestão eficiente da cadeia de suprimentos é ter os dados certos, isso também vale para compras sustentáveis. Com as métricas adequadas em mãos, seja rastreando o consumo de energia ou as emissões de escopo 3, os profissionais de compras podem ajustar suas estratégias de gerenciamento de risco para auditar fornecedores, prever tendências e contornar possíveis interrupções dentro da cadeia de suprimentos.
As compras sustentáveis priorizam o bem-estar de todos na cadeia de valor. Do ponto de vista ambiental, isso significa reduzir o desperdício e usar menos água. Do ponto de vista social, isso significa criar melhores condições de trabalho para as pessoas em toda a cadeia de suprimentos. Do ponto de vista da governança, isso significa cumprir os regulamentos e requisitos estabelecidos.
Veja como as empresas podem incorporar sustentabilidade em seus processos de procurement:
As empresas podem examinar sua infraestrutura de compras, bem como suas iniciativas de ESG, para obter uma referência para ambas. A ISO 20400:17 fornece uma estrutura estratégica para avaliação, permitindo que as empresas estabeleçam uma linha de base e determinem as próximas etapas para a aquisição sustentável.
Dado o número de estruturas e padrões existentes (por exemplo, CSRD, GRI, SASB, etc.), há várias métricas que podem ajudar as organizações a acompanhar suas iniciativas de compras sustentáveis. Elas variam desde aspectos ambientais (redução de resíduos em metros cúbicos) até aspectos sociais (engajamento comunitário em horas de voluntariado) e governança (conformidade com o código global da ONU).
As organizações são incentivadas a conversar com seus parceiros sobre metas de sustentabilidade e métricas de ESG. É possível que as empresas solicitem as informações de empresas terceirizadas, como Bloomberg, S&P Dow Jones Indices e outras.
Por meio de compras sustentáveis, as organizações podem equilibrar a eficiência operacional com a sustentabilidade usando materiais reciclados ou renováveis, implementando medidas de conservação de água, implementando práticas de gerenciamento de energia renovável e muito mais.
