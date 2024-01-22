O que é gerenciamento de nuvem híbrida?

O gerenciamento de nuvem híbrida (HCM) é a supervisão e gerenciamento da infraestrutura de TI e serviços de uma organização em ambientes no local, de nuvem privada, nuvem pública e edge.
O gerenciamento de nuvem híbrida combina soluções de software para criar uma plataforma de gerenciamento unificada para projetar, implementar e gerenciar recursos de computação. Esta solução flexível combina automação, inteligência artificial (IA) e outras tecnologias para centralizar o controle e a visibilidade, criando um único painel que otimiza custos, desempenho, conformidade e segurança em todos os ambientes.
A arquitetura de nuvem híbrida integra os recursos e serviços de uma combinação de infraestruturas locais, de nuvem privada e de nuvem pública. Esse ambiente orquestra cargas de trabalho automatizadas para compartilhar dados de forma rápida e segura no melhor ambiente baseado em nuvem, de acordo com as necessidades de negócios e casos de uso.
Organizações empresariais modernas dependem de um ambiente de computação em nuvem híbrida porque oferece maior flexibilidade, escalabilidade e otimização de custos do que as configurações tradicionais de infraestrutura no local. De acordo com o IBM Transformation Index: State of Cloud, mais de 77% dos profissionais de negócios e TI adotaram uma abordagem de nuvem híbrida.
Um ambiente de nuvem híbrida consiste em três componentes essenciais:
No local (também chamado de "local") é uma forma tradicional de computação que envolve uma organização operando e gerenciando recursos de computação, rede, armazenamento e software em hardware e servidores localizados em sua própria localização física, como em um prédio de escritórios ou em um data center local.
Nuvem privada é um ambiente de computação em nuvem onde todos os recursos são isolados e operados exclusivamente para um único cliente. A nuvem privada combina muitos benefícios da computação em nuvem com a segurança e o controle da infraestrutura de TI no local.
Nuvem pública é uma forma de computação em nuvem, onde um provedor de serviços de nuvem multilocatário (CSP) — por exemplo, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Services, IBM Cloud ou Microsoft Azure — hospeda recursos de nuvem pública, como máquinas virtuais individuais (VM) e serviços de nuvem pública pela internet pública.
Serviços e ferramentas baseados em nuvem incluem os seguintes:
Um ambiente de nuvem híbrida também inclui sólidos recursos de rede para apoiar a transferência de dados entre ambientes. Esta conectividade normalmente ocorre usando uma rede de área ampla (WAN), uma rede privada virtual (VPN) e interfaces de programação de aplicativos (APIs).
Um modelo de nuvem híbrida para negócios corporativos geralmente é integrado com multinuvem,que se refere a serviços de computação em nuvem de mais de um provedor de nuvem. Uma abordagem multinuvem permite que as organizações escolham serviços de vários fornecedores de nuvem, evitando a possibilidade de se tornarem excessivamente dependentes de um único provedor. Com a multinuvem híbrida, as empresas evitam o lock-in com fornecedor, otimizando, assim, a flexibilidade e o controle de custos.
Um ambiente de multinuvem híbrida é crítico para apoiar microsserviços (ou arquitetura de microsserviços), uma abordagem para o desenvolvimento de software nativo da nuvem onde o software é composto por pequenos serviços independentes que se comunicam por interfaces de programação de aplicativos (APIs). Ao contrário de uma abordagem monolítica tradicional, os microsserviços permitem que equipes de DevOps e outras equipes de desenvolvimento lidem com serviços individuais como entidades separadas, simplificando o desenvolvimento, testes e implementação na nuvem.
Os microsserviços são implementados em contêineres—pacotes leves de software que compreendem apenas o código da aplicação e as dependências do sistema operacional virtualizado necessárias para funcionar em qualquer ambiente. Então, uma plataforma de orquestração de contêineres (geralmente, Docker Swarm ou Kubernetes) automatiza essa implementação em ambientes de nuvem.
Uma abordagem de gerenciamento de multinuvem híbrida tornou-se o modelo padrão de infraestrutura de TI para negócios corporativos, com mais de 97% das empresas operando em mais de uma nuvem e a maioria das organizações executando dez ou mais nuvens(PDF).
À medida que as organizações continuam a expandir seus modelos de TI de multinuvem híbrida, a adoção de múltiplas plataformas de nuvem criou problemas cada vez mais complexos para empresas em todos os setores. Os desafios complexos incluem os seguintes:
A implementação da nuvem híbrida envolve a transferência de dados confidenciais e a movimentação de cargas de trabalho entre diferentes ambientes, o que expande a superfície de ataque de segurança e cria possibilidades de exposição de dados. Configurações incorretas da nuvem — erros ou falhas na configuração de recursos e ativos da nuvem — representam uma ameaça particular, pois podem criar lacunas de segurança e aumentar o risco de ataques cibernéticos e violações de dados.
Com tantas partes móveis diferentes, torna-se difícil para as equipes monitorar e observar operações em um patrimônio de multinuvem híbrida. Não é apenas difícil prever ameaças de segurança, mas os dados podem se tornar isolados e fragmentados, dificultando a obtenção de insights baseados em dados que geram valor de negócios. Sem visibilidade, a dispersão das nuvens (a falta de controle não intencional de uma organização sobre seus recursos de computação em nuvem) pode levar a ineficiências e custos desnecessários.
A adoção da nuvem híbrida envolve o gerenciamento de múltiplas contas de nuvem. Apesar do modelo padrão de pagamento por uso associado aos CSPs, onde as cobranças na nuvem são baseadas em métricas como o número de gigabytes de dados usados, os custos da nuvem híbrida podem se tornar onerosos devido à complexidade do uso e da cobrança da nuvem por múltiplos CSPs e outros fornecedores terceirizados.
Com cargas de trabalho sendo executadas em diferentes recursos de hardware em todos os ambientes, as organizações precisam de uma maneira abrangente de gerenciar cargas de trabalho onde quer que residam. O valor derivado de uma tecnologia e modelo operacional de plataforma totalmente de multinuvem híbrida em escala é de 2,5 vezes o valor derivado de uma abordagem de um único fornecedor de nuvem em uma única plataforma(PDF), aumentando a necessidade de soluções de gerenciamento de nuvem híbrida.
Tais soluções ajudam as organizações a fazer o seguinte:
O gerenciamento de nuvem híbrida simplifica o gerenciamento de dados, servidores e ciclos de vida de aplicações em diferentes ambientes. Isso inclui locais de edge, redução da latência e melhoria da experiência do usuário ao trazer o poder de processamento de dados mais próximo ao usuário final.
O gerenciamento de nuvem híbrida permite que as empresas dimensionem recursos (por exemplo, redes, poder de processamento, capacidade de armazenamento de dados etc.) para cima ou para baixo, com base nas demandas dos negócios.
O gerenciamento de nuvem híbrida é construído em torno de funções de observabilidade para automatizar o monitoramento e a visibilidade em aplicações corporativas distribuídas, para uma resolução de problemas mais rápida e automatizada.
O gerenciamento de nuvem híbrida é compatível com a modernização de aplicações, que melhora o desempenho da entrega de software atualizando (em vez de substituindo) cargas de trabalho legadas existentes e dividindo aplicações monolíticas em microsserviços. Organizações líderes como Amazon, Netflix, Uber e Etsy utilizaram microsserviços para obter uma vantagem competitiva com recursos mais inovadores e atualizações mais rápidas para melhores experiências do cliente.
Antes de considerar as ferramentas baseadas em tecnologia envolvidas na criação de uma plataforma unificada de gerenciamento de nuvem híbrida, as entidades empresariais devem criar uma estratégia de gerenciamento de nuvem híbrida. Embora cada estratégia de gerenciamento de nuvem híbrida pareça diferente com base nos objetivos individuais de cada empresa, as organizações devem começar com algumas etapas fundamentais:
Uma plataforma de nuvem híbrida unificada pode incorporar uma infinidade de ferramentas de gerenciamento de software proprietárias ou de código aberto. Embora o ambiente de nuvem híbrida de cada organização seja único, aqui estão algumas das soluções de software de gerenciamento mais comuns:
A plataforma de gerenciamento de nuvem híbrida refere-se a um pacote de soluções de software integradas que simplificam o gerenciamento e a automação de cargas de trabalho em ambientes locais e na nuvem.
Essas plataformas são baseadas em um dashboard unificado (ou seja, um único painel) para ajudar as organizações a entender melhor todos os aspectos de seus negócios — de padrões de vendas a gastos orçamentários e questões de segurança. Elas auxiliam administradores e equipes de desenvolvimento a monitorar e gerenciar todo o ambiente de TI, incluindo dispositivos de funcionários, servidores, equipamentos de rede, locais de edge e outros componentes de infraestrutura de TI.
Plataformas de gerenciamento de nuvem híbrida aproveitam cada vez mais recursos de IA e aprendizado de máquina (ML) para automatizar o provisionamento de recursos, implementar aplicações, gerenciar segurança, otimizar desempenho e fornecer insights baseados em dados.
Ferramentas de orquestração, como o Kubernetes, permitem que as equipes de TI automatizem fluxos de trabalho, liberando-as para focar em outras tarefas. A automação de nuvem híbrida também é compatível com o "cloud bursting", que permite às organizações monitorar quando a demanda por aplicações e capacidade de computação aumentam dentro de uma nuvem privada. Quando a demanda atinge um limiar definido, o tráfego de cargas de trabalho é redirecionado para uma nuvem pública sob demanda. Migrar cargas de trabalho para uma nuvem pública ajuda a liberar recursos para aplicações críticas dentro da nuvem privada.
Uma solução de gerenciamento de nuvem híbrida é compatível com uma abordagem de segurança zero trust, usando um dashboard centralizado para monitorar toda a atividade em todos os ambientes, criando visibilidade para que os stakeholders possam monitorar, identificar e responder a ameaças de segurança potenciais. Os componentes das soluções de segurança incluem
O software de gerenciamento de custos de nuvem ajuda as organizações a monitorar recursos na nuvem para evitar superprovisionamento, reduzir despesas com SaaS e maximizar o retorno sobre o investimento. Essas ferramentas automatizam o uso eficiente de recursos de computação, dearmazenamento em nuvem e de rede para economizar custos gerais relacionados à nuvem.
Os requisitos empresariais e regulatórios estão em constante evolução. As ferramentas de software de nuvem híbrida podem automatizar atualizações e alertas de conformidade para ajudar as empresas a se manterem atualizadas com as regras e regulamentos que sempre evoluem.
