O que é gerenciamento de nuvem híbrida?

Um modelo de nuvem híbrida para negócios corporativos geralmente é integrado com multinuvem,que se refere a serviços de computação em nuvem de mais de um provedor de nuvem. Uma abordagem multinuvem permite que as organizações escolham serviços de vários fornecedores de nuvem, evitando a possibilidade de se tornarem excessivamente dependentes de um único provedor. Com a multinuvem híbrida, as empresas evitam o lock-in com fornecedor, otimizando, assim, a flexibilidade e o controle de custos.

Um ambiente de multinuvem híbrida é crítico para apoiar microsserviços (ou arquitetura de microsserviços), uma abordagem para o desenvolvimento de software nativo da nuvem onde o software é composto por pequenos serviços independentes que se comunicam por interfaces de programação de aplicativos (APIs). Ao contrário de uma abordagem monolítica tradicional, os microsserviços permitem que equipes de DevOps e outras equipes de desenvolvimento lidem com serviços individuais como entidades separadas, simplificando o desenvolvimento, testes e implementação na nuvem.

Os microsserviços são implementados em contêineres—pacotes leves de software que compreendem apenas o código da aplicação e as dependências do sistema operacional virtualizado necessárias para funcionar em qualquer ambiente. Então, uma plataforma de orquestração de contêineres (geralmente, Docker Swarm ou Kubernetes) automatiza essa implementação em ambientes de nuvem.

Uma abordagem de gerenciamento de multinuvem híbrida tornou-se o modelo padrão de infraestrutura de TI para negócios corporativos, com mais de 97% das empresas operando em mais de uma nuvem e a maioria das organizações executando dez ou mais nuvens(PDF).