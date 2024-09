Os aplicativos móveis devem ser leves para acomodar as limitações de CPU, memória e armazenamento dos dispositivos móveis. Se você precisa desenvolver aplicativos mais sofisticados e com uso intensivo de recursos do que um dispositivo Android típico pode suportar, olhe para a nuvem. O Android tem opções incomparáveis de integração com serviços de nuvem, que podem ajudá-lo a descarregar os requisitos de recursos e, ao mesmo tempo, aprimorar os recursos do seu aplicativo.

Um dos serviços de nuvem mais fáceis de implementar são as notificações push. Com as notificações push baseadas na nuvem, você pode enviar mensagens facilmente para toda a sua base de usuários, usuários específicos ou até mesmo para uma única pessoa. Quando você não precisa depender do próprio aplicativo para enviar mensagens, você pode alterar o conteúdo rapidamente ou cronometrar o envio de mensagens sem precisar implementar uma atualização no seu aplicativo.

A IBM Watson® oferece alguns dos serviços mais populares e poderosos na nuvem. Acesse os serviços da Watson para analisar dados, oferecer suporte a um chatbot ou classificar imagens.

Além de aprimorar a eficiência de seu aplicativo à medida que ele é executado em dispositivos móveis e aumentar sua funcionalidade, a nuvem pode ajudá-lo a reduzir a infraestrutura de back-end necessária para executar seu aplicativo. Por exemplo, você pode criar APIs ou usar as existentes que conectam seu aplicativo à nuvem, removendo a necessidade de um servidor no back-end do seu aplicativo. Ao usar um provedor de função como serviço (FaaS), você pode substituir chamadas de servidor por uma instância dedicada da ação necessária. Isso não apenas reduz a carga de desempenho, mas também oferece uma solução de dimensionamento econômica — você paga apenas quando ocorre uma ação.