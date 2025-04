O que é o WordPress?

PHP versão 7.2 ou superior.





MySQL versão 5.6 ou superior; ou MariaDB versão 10.0 ou superior.





Compatibilidade com HTTPS.

No entanto, se você decidir instalar o WordPress no seu ambiente corporativo, terá opções. Por exemplo, você pode instalar o WordPress em um virtual server baseado em LAMP. LAMP, que significa Linux®, Apache, MySQL e PHP, é uma tecnologia bem estabelecida que costuma ser usada para a criação de sites dinâmicos. A instalação do WordPress em um virtual server baseado em LAMP permite que você acelere a implementação e mantenha uma segurança rigorosa.

A execução do WordPress em um servidor virtual baseado em LAMP na nuvem pode eliminar a necessidade de gerenciar o servidor físico e seus hipervisores e hosts. No entanto, os administradores ainda precisam escalar o ambiente para acompanhar a mudança dos requisitos. Por exemplo, o administrador precisaria replicar e implementar novos servidores virtuais para atender ao crescimento.



Outra opção é instalar o WordPress em um contêiner usando um sistema de orquestração de contêineres como o Kubernetes. Um contêiner permite que você empacote uma aplicação e todas as suas dependências para poder trocar a aplicação de ambiente sem dificuldades. Ao contrário das virtual machines, os contêineres não têm um sistema operacional convidado. Consequentemente, são leves, portáteis e eficientes. O uso de um contêiner para o WordPress pode facilitar a migração da sua instalação do WordPress para a nuvem em algum momento no futuro.

A automação do Kubernetes também simplifica a implementação, o escalonamento e o gerenciamento de aplicações conteinerizadas . Com o aumento do uso para o pod que abriga seu contêiner do WordPress, o Kubernetes acelera automaticamente as réplicas para compartilhar a carga. É mais simples escalar recursos no Kubernetes do que replicar um virtual server para acompanhar o crescimento. O Kubernetes também pode proteger seu site contra downtime, iniciando automaticamente outro contêiner do WordPress se um servidor com seu contêiner do WordPress deixar de funcionar.

De que você precisa para instalar o WordPress em seu ambiente? Além dos componentes LAMP, Kubernetes ou quaisquer outras tecnologias de plataforma que você escolher, você só precisa de acesso ao seu servidor da web, capacidade para criar bancos de dados MySQL, um editor de texto, um cliente FTP e um navegador da web.