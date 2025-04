Drupal versus WordPress

O Drupal oferece a possibilidade de criar um site avançado e altamente personalizado, mas somente após um período de aprendizado. O Drupal é provavelmente a melhor opção se você for um desenvolvedor da web profissional com experiência moderada que se sente confortável trabalhando com linha de comando.



Para empresas em crescimento, especialmente aquelas com bons recursos tecnológicos, as funções avançadas de otimização de mecanismos de pesquisa do Drupal podem ser inestimáveis. O Drupal também oferece compatibilidade com várias plataformas de comércio eletrônico, incluindo Ubercart, Drupal Commerce, Amazon Store e faturas de comércio eletrônico.

O WordPress possibilita que os usuários criem um novo site ou blog com rapidez e programação mínima. Se você é novo em desenvolvimento web ou blogs e não está preocupado com escalabilidade, então o WordPress é provavelmente a melhor escolha. Para uma pequena empresa que deseja dar uma boa atualização ao seu site antigo e plano, o WordPress atende bem.

Ambos podem ajudá-lo a acelerar o design da Web e evitar o processo demorado de codificação manual do seu site. Ambos também têm seguidores grandes e fiéis, com usuários que vão desde indivíduos que publicam blogs pessoais até organizações empresariais que gerenciam ambientes da web complicados e com vários sites e grandes volumes de conteúdo. Mas qual deles é o ideal para seu próximo projeto?

Continue lendo para ver uma comparação mais detalhada entre Drupal e WordPress se ainda não souber qual plataforma de sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) é melhor para suas necessidades.

Quando tudo estiver pronto para você ter alguma experiência prática de usuário na implementação uma aplicação web baseada em PHP, como WordPress ou Drupal, em um servidor virtual baseado em LAMP, experimente este tutorial simples da IBM.