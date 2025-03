Viés e variância explicam o equilíbrio que os engenheiros precisam encontrar para ajudar a garantir um bom ajuste em seus modelos de aprendizado de máquina. Dessa forma, a compensação entre viés e variância é fundamental para lidar com o underfitting e overfitting.

Um modelo com viés faz suposições fortes sobre os dados de treinamento para simplificar o processo de aprendizado, ignorando sutilezas ou complexidades que não consegue considerar. A variância se refere à sensibilidade do modelo às flutuações do aprendizado nos dados de treinamento.

Exemplos de modelos com viés elevado incluem algoritmos de regressão linear ou decision trees rasas, que assumem relações lineares ou binárias simples, mesmo quando os padrões dos dados são mais complexos.

O uso de um modelo de regressão linear para dados com uma relação quadrática resultará em underfitting, pois o modelo linear não pode capturar a curvatura inerente dos dados. Como resultado, o modelo apresenta um desempenho ruim tanto no conjunto de treinamento quanto nos dados de teste não vistos, pois não consegue generalizar adequadamente.

A generalização é a capacidade do modelo de compreender e aplicar padrões aprendidos a dados não vistos. Modelos com baixa variância também tendem a sofrer underfitting, pois são simples demais para capturar padrões complexos. No entanto, modelos com baixo viés podem sofrer overfitting se forem flexíveis demais.

Uma alta variância indica que o modelo pode estar capturando ruído, idiossincrasias e detalhes aleatórios dentro dos dados de treinamento. Modelos com alta variância são excessivamente flexíveis, resultando em um erro baixo no treinamento. No entanto, quando testados com novos dados, os padrões aprendidos falham em generalizar, levando a um alto erro nos testes.

Imagine memorizar respostas para um teste em vez de compreender os conceitos necessários para chegar às respostas por conta própria. Se o teste diferir do que foi estudado, você terá dificuldades para responder às perguntas. Equilibrar variância e viés é essencial para alcançar um desempenho ideal em modelos de aprendizado de máquina.