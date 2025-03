O que é ajuste de modelo?

Após o treinamento, os modelos passam por validação cruzada, verificando os resultados do treinamento com outra parte dos dados de treinamento. As previsões do modelo são comparadas com os valores reais dos dados de validação. O modelo de melhor desempenho então migra para a fase de testes, onde suas previsões são novamente examinadas quanto à precisão antes da implementação. A validação cruzada e os testes são essenciais para a avaliação de grandes modelos de linguagem (LLM).

O retreinamento é uma parte do ciclo de vida da IA MLOps (operações de aprendizado de máquina) que retreina um modelo de forma contínua e autônoma com o passar do tempo para mantê-lo com o melhor desempenho.